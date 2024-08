Nach dem furiosen Saisonstart mit dem 7:0-Kantersieg im UNIQA-ÖFB-Cup in Draßburg und vor allem dem 4:1-Kantersieg im Prestigeduell gegen den Kärntner Rivalen SK Austria Klagenfurt in der ADMIRAL Bundesliga, erlitt der RZ Pellets WAC in seinem Auswärts-Doppel einen Rückschlag. Erst 1:3 bei Austria Wien, dann das 0:2 beim SCR Altach. Eine weitere Niederlage erhielten die Lavanttaler wohl nun auch auf dem Sommer-Transfermarkt: Wunschstürmer Daniel Fila stößt wohl nicht zum Wolfsrudel. So meinte der Berater des tschechischen U21-Nationalspielers, dass Slavia Prag den 1,90 Meter-Mittelstürmer nicht abgeben wird.

WAC-Cheftrainer Dietmar Kühbauer hofft weiter auf Verstärkungen im Rahmen der Sommer-Transferperiode, doch hat sich wohl noch in Geduld zu üben. Mit dem tschechischen Talent und Stürmer-Hühnen Daniel Fila wird es wohl nichts beim Wolfsrudel.

"Veto" von Slavia Prag

Damit stehen die Wolfsberger etwas über zwei Wochen vor Schließung des Sommers-Transferfensters vor einer schwierigen Situation: Die Bemühungen um den tschechischen Stürmer Daniel Fila von Slavia Prag scheinen gescheitert zu sein. Trotz intensiver Verhandlungen in den vergangenen Wochen scheint der Wechsel ins Lavanttal nun unwahrscheinlich.

Der Berater des tschechischen U21-Nationalspielers, Martin Hrdlicka, erklärte am Montag, dass Slavia Prag, wo Fila (aktueller Marktwert 1,3 Mio. Euro; Quelle: Transfermarkt.at) noch bis Juni 2026 unter Vertrag steht, den Angreifer nicht abgeben möchte. Laut Hrdlicka habe der Klub entschieden, den Spieler zu behalten, obwohl sein Mandant einen Wechsel für die beste Option halten würde.

Großgewachsener, durchsetzungsstarker Stürmer: Daniel Fila. Der 21-jährige Linksfuß (geb.: 21.08.2002 in Brno) absolvierte 17 Spiele für die U21 Tschechiens und erzielte dabei sieben Tore. Hier im Einsatz mit Slavia Prag am 10. August gegen SK Sigma Olmütz.

Auch MLS-Klub News York Red Bulls interessiert am Stürmertalent

Das Interesse des WAC an Fila besteht bereits seit einiger Zeit. Präsident Dietmar Riegler äußerte sich nach der 1:3-Niederlage gegen Austria Wien in einem Interview bei „Sky“ zu den laufenden Verhandlungen und betonte, dass der Ausgang der Gespräche nicht in den Händen des WAC liege, sondern bei Slavia Prag, das bisher nicht bereit sei, Fila ziehen zu lassen. Neben den Kärntnern zeigte auch der MLS-Klub New York Red Bulls Interesse an dem jungen Stürmer.

Inzwischen hat sich die Situation offenbar nicht verbessert. Wie Hrdlicka weiter ausführte, gab es in der letzten Woche keinen Kontakt zwischen ihm und dem WAC, was darauf hindeutet, dass der Transfer in diesem Sommer nicht mehr zustande kommt. Auch eine Leihe, die als mögliche Alternative im Raum stand, wurde von Slavia Prag abgelehnt. Fila könnte daher frühestens im Winter erneut ein Thema werden.

Für Cheftrainer Dietmar Kühbauer bedeutet dies, dass der Bedarf im Angriff weiterhin besteht.

Fotocredit: WAC/Pessentheiner und IMAGO/CTK Photo