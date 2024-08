Er sorgt in der noch jungen ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 für herausragende Angriffs-Akzente, Tore am Fließband und maßgeblich dafür, dass der SCR Altach nach drei Runden mit sechs Zählern auf Rang vier steht: Torgarant Gustavo Santos. Der klar die Torschützenliste anführt und auch auf Ligaportal.at von den Fans & Usern zum Spieler der Runde gewählt wurde. Der 28-jährige Brasilianer entwischt wiederholt gegnerischen Abwehrreihen, doch etwa auch noch den Vorarlbergern durch das Sommer-Transferfenster? Dazu äußerte sich SCRA-Sportdirektor Roland Kirchler nun im Sky-Podcast „DAB I Der Audiobeweis“

Also bei ihm drückt der Schuh derzeit wohl wirklich nicht...! Motiviert bis in die Fußspitzen produziert Gustavo Santos in seinem zweiten Jahr bei den Rheindörflern mit der neuen Saison Tore am Fließband, erzielte alle Altacher Treffer und hat dadurch längst Begehrlichkeiten geweckt. Beim SCRA hat der 28-jährige Brasilianer noch Vertrag bis Juni 2025, plus Option auf ein weiteres Jahr. Sein heuer im Mai noch auf 350.000 Euro taxierter Marktwert (Quelle: Transfermarkt.at) dürfte sich inzwischen gesteigert haben.

Kirchler kommt nur bei "unmoralischem Angebot" ins Grübeln

Roland Kirchler bei Sky über seinen Torgaranten: „Zurzeit sind wir froh, dass Gustavo diesen Lauf hat.“ Das steht bei der Erfolgsquote außer Frage, doch ist die "heißeste Altacher Aktie" in diesem Herbst noch im Ländle zu halten, zumal am 28-jährigen Brasilianer bereits Vereine aus der Türkei Interesse bekundet haben?

Doch der SCRA-Sportdirektor wiegelt bezüglichen eines Transfers ab: „Wir werden jetzt keine Sinnlosaktionen starten und unseren besten Stürmer derzeit verkaufen wenn wir nicht irgendwo etwas anderes auf der Seite haben und deshalb ist er für mich derzeit Prädikat unverkäuflich.“ Nur bei einem „unmoralischen Angebot“, so der Sportdirektor weiter, würde man ins Grübeln kommen.

SCRA wohl noch mit einem Neuzugang im "Sommer-Schlussverkauf"

Ob demgegenüber die Vorarlberger noch weitere Sommer-Neuzugänge verpflichten werden? Laut Kirchler stehe der Kader im Großen und Ganzen. Doch eine Neuerwerbung könnte es wohl doch noch geben: „Wir sind sogar schon bei jemanden irgendwo dran, aber da möchte ich jetzt keine Namen nennen.“

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at