Mit diesem Transfer könnte Blau-Weiß Linz nicht nur eine Lücke im Tor schließen, sondern sich auch die Dienste eines vielversprechenden jungen Talents sichern, das bereits Erfahrung im englischen Fußball (zuletzt als Leihgabe von ManU an Viertligist Accrington) sammeln konnte. Ob der Transfer tatsächlich zustande kommt, bleibt abzuwarten, doch die Zeichen stehen offenbar gut.

In der vergangenen Saison spielte Vitek in der League Two und konnte dort wertvolle Erfahrung sammeln. Bei Manchester United war das tschechische Torhüter-Talent (Jugendverein SK Sigma Olmütz) zwar siebenmal im Spieltagskader vertreten, kam jedoch nicht zum Einsatz. Der 1,98 Meter-Mann besitzt bei den "Red Devils" einen Vertrag bis 2027 und hat einen Marktwert von etwa 300.000 Euro (Quelle: Transfermarkt.at).

Zusätzlich zu seiner Vereinskarriere ist Vitek auch im U20-Team von Tschechien, für das er bereits zwei Einsätze absolvierte. Der bevorstehende Wechsel könnte für den jungen Keeper eine bedeutende Chance darstellen, sich auf der Bühne des österreichischen Fußballs weiterzuentwickeln, während der FC Blau-Weiß Linz auf der Suche nach einem neuen Stammtorhüter ist.

Manchester United goalkeeper, Radek Vitek is close to joining Austrian side, BW Linz, on loan. 🚨🔴 #MUFC #transfers pic.twitter.com/qKVh9eR0Cr — Luca Bendoni (@LucaBendoni) August 20, 2024