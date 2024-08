Was am gestrigen Montag prophezeit - siehe hier - wurde heute Nachmittag nun vom FC Red Bull Salzburg offiziell vermeldet: Der 20-jährige deutsche Torhüter Jonas Krumrey wird Leihspieler beim dänischen Erstligisten Lyngby BK. Siehe auch SOMMER-TRANSFERS der ADMIRAL Bundesligisten.

57 Spiele für RBS-Kooperationspartner FC Liefering

Der 20-jährige Torhüter (geb.: 25.11.2003 in Prien am Chiemsee in Bayern) wechselte 2017 vom Nachwuchs des FC Bayern München in die Red Bull Fußball Akademie Salzburg.

Dort durchlief der 1,93 Meter große Goalie alle Akademie-Teams, war für die UEFA Youth League-Truppe (acht Spiele) im Einsatz und stand auch als Kooperationsspieler für ADMIRAL 2. Ligist FC Liefering bei 57 Matches zwischen den Pfosten.

OFFIZIELL: Jonas Krumrey spielt für den Rest der Saison leihweise beim dänischen Erstligisten @LyngbyBoldklub. Viel Erfolg in Dänemark, Jonas! 🙌 pic.twitter.com/9Fagv3h2as — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) August 20, 2024

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg by Getty