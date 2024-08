Heute Nachmittag hatte der FC Red Bull Salzburg gerade erst den Leih-Transfer vom deutschen Torhüter-Talent Jonas Krumrey nach Dänemark vermeldet - siehe hier - da scheint sich bereits der nächste, des ebenfalls 20-jährigen Dijon Kameri anzubahnen. Laut "Salzburg24" ist das Mittelfeldtalent nicht mit an Bord bei der Reise zum Hinspiel im UEFA-Champions-League-Playoff nach Polen gegen Dynamo Kiew (Mittwoch, 21 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

Blick aufrecht, Ball am Fuß und zugleich dirigierend: Dijon Kameri schien vor zwei Jahren im Herbst als ambitioniertes Spielmacher-Talent vor dem großen Durchbruch zu stehen, glänzte durch Zuspiele aus der "Fußball-Feinkostabteilung", doch schien sich hernach nicht wirklich von seinen Verletzungen zu erholen.

Vertrag bei Roten Bullen bis Sommer 2026

Der gebürtige Salzburger scheint auch in Anbetracht der vielfältigen Konkurrenz bei den Roten Bullen im Mittelfeld wohl kaum zu Einsatzzeiten zu kommen. Der Rechtsfuß ist seit Sommer 2022 beim FC Red Bull Salzburg und hat dort noch einen Vertrag bis 30. Juni 2026.

Bereits im vergangenen Frühjahr war Dijon Kameri an Grashopper Zürich verliehen. Auch nunmehr steht eine Leihe im Raum, ein Klub wurde noch nicht bekannt.

Seit September 2009 ist das Mittelfeld-Talent bei den Roten Bullen, schaffte über den Nachwuchs des FC Liefering, die AKA Salzburg und aus der 2. Liga vom Kooperationspartner im Sommer 2022 den Sprung in den Profikader. 25 Einsätze (3 Tore, 2 Assists) stehen dabei zu Buche. Sein Debüt von seinen bisher 18 Bundesligaspielen gab der Technicker am 20. August 2022 in der Red Bull Arena gegen Austria Klagenfurt unter dem damaligen RBS-Coach Matthias Jaissle.

Gerade als Dijon Kameri im Herbst 2022 durchzustarten schien, folgte die schwere Schulterverletzung am 18. September in Hütteldorf gegen den SK Rapid.

Bei Bundesliga-Auswärtsdebüt stach Kameri als Joker mit Tor & Assist

Bei seiner darauffolgenden Auswärtsspiel-Premiere gegen Austria Lustenau gelang ihm dann beim 6:0-Kantersieg nach seiner Einwechslung in 24 Minuten das erste BL-Tor und ein Assist. In jener Saison 2022/23 stand Kameri sogar bei der Auftaktpartie der Roten Bullen in der Champions-League-Gruppenphase gegen den AC Milan (1:1) am 6. September 2022 in der Startelf.

Doch nach einem ambitionierten Aufstieg folgte für den talentierten Mozartstädter der herbe Rückschlag mit viel Verletzungspech. Erst die beim Gastspiel in Hütteldorf erlittene Schulterverletzung und dann eine hartnäckige Zerrung in der Oberschenkel- und Gesäßmuskulatur.

In der abgelaufenen Saison 2023/24 absolvierte Dijon Kameri sechs Bundesligaeinsätze und stand dabei lediglich zwei Mal in der Startelf. In der Königsklasse spielte er am 12. Dezember 2023 acht Minuten im finalen Match gegen Benfica Lissabon (1:3).

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL und FC Red Bull Salzburg by Getty