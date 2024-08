Die langjährige Nummer eins im Tor des ADMIRAL Bundesligisten FC Blau-Weiß Linz, Nicolas Schmid, wechselt zum englischen Zweitligisten FC Portsmouth. Der 27-jährige Linzer kam im Sommer 2018 zu den Blau-Weißen und bestritt 139 Pflichtspiele für die Linzer. Der Klub bedankt sich bei Nicolas Schmid für seinen Einsatz beim FC Blau-Weiß Linz und wünscht ihm alles Gute auf seinem weiteren Weg.

Nicolas Schmid wechselt auf die Insel und verlässt Blau-Weiß

"Er war eine wichtige Stütze in unserer Mannschaft und maßgeblich an unseren Erfolgen der letzten Jahre beteiligt"

„Nicht nur für Nicolas, sondern auch für uns als Klub ist sein Wechsel in die Championship zum FC Portsmouth eine Auszeichnung. Schmidi hat eine sehr gute Entwicklung hingelegt, war eine wichtige Stütze in unserer Mannschaft und war maßgeblich an unseren Erfolgen der letzten Jahre beteiligt. Dafür möchte ich mich auf diesem Weg herzlichst bedanken und ihm nur das Beste für seine neue Herausforderung in England wünschen“ so Christoph Schößwendter, Sportdirektor FC Blau-Weiß Linz.

„Ich blicke auf sechs sehr schöne Jahre beim FC Blau-Weiß Linz zurück. In dieser Zeit konnte ich mich spielerisch weiterentwickeln und durfte mit der Mannschaft zwei Meistertitel sowie den Aufstieg in die Bundesliga feiern. Das sind Momente, die mir immer in Erinnerung bleiben werden. Ein großer Dank gilt der gesamten Mannschaft, dem Trainer- und Betreuerteam sowie den Verantwortlichen des Klubs für das Vertrauen. Ebenso möchte ich mich bei den blau-weißen Fans bedanken, die sowohl im Hofmann Personal Stadion als auch Auswärts immer mit einem großartigen Support dabei waren“, sagt Nicolas Schmid.

Fotocredit: Harry Dostal/www.sport-bilder.at