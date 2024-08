Berichten des französischen Mediums "L' Equipe" zufolge, hätte der österreichische Vizemeister FC Red Bull Salzburg seine Fühler in der französischen Ligue 1 nach Innenverteidiger Chrislain Matsima vom AS Monaco ausgestreckt. Der 22-Jährige war jüngst an Clermont Foot ausgeliehen und könnte die Vakanz auf der Position des in die Serie A abgewanderten Strahinja Pavlovic aus der Welt schaffen. Siehe auch: SOMMERTRANSFERS der ADMIRAL Bundesligisten!

Schreibt mit dem AS Monaco in der Ligue 1 eine Erfolgsgeschichte: Adi Hütter. Schnappt sich nun sein Ex-Klub einen seiner Innenverteidiger?

Olympia-Silber und 50 Ligue 1-Einsätze auf Vita

Der Defensivmann brachte es in seiner bisherigen sportlichen Laufbahn auf 50 Einsätze im französischen Oberhaus und besitzt laut "transfermarkt.at" einen Marktwert von sieben Millionen Euro. Außerdem holte der 22-Jährige zuletzt Olympia-Silber mit der "Equipe Tricolore". Grund genug für die Roten Bullen, um mit Chrislain Matsima in der Hintermannschaft nochmal nachzubessern?

Heute Abend steht der Vizemeister ab 21:00 Uhr vor einer richtungsweisenden Play-off-Aufgabe in der UEFA Champions League - im Hinspiel gastieren die Mozartstädter in Polen bei Dynamo Kiew (Ligaportal-LIVETICKER).

