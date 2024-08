Das schwedische Fußballmedium "fotbolldirekt.se" brachte am heutigen Mittwoch das Gerücht in Umlauf, wonach der österreichische Doublesieger SK Sturm Graz am 24-jährigen Finnen Santeri Haarala interessiert sei. Der 1,80-Meter-große Mann auf der Rechtsaußen-Position gehört aktuell dem FK Austria Wien-"Bezwinger" auf internationaler Ebene, FC Ilves Tampere, an und besitzt dort einen Vertrag bis Ende 2026. Das Fußballportal berichtet zudem von einer mutmaßlichen Freikaufklausel in Höhe von 50.000 €.

In Finnland Unterschiedspieler, bei den "(Jung-)Blackies" begehrt?

Im Hinspiel der UEFA Europa Conference League-Qualifikation der 2. Runde gegen Austria Wien hatte der dynamische Außenbahnspieler für Ilves noch getroffen und zählt beim finnischen Erstligisten zu den Leistungsträgern, stand heuer in bis dato jedem Pflichtspiel in der Startelf und hält aktuell bei 26 Scorerpunkten (18 Tore, acht Assists) nach 28 Partien (Saison über das gesamte Kalenderjahr).

Ob der 24-Jährige mit einem Marktwert von 300.000 € (Quelle: transfermarkt.at) aber tatsächlich ins "Beuteschema" der "Blackies" passt, gilt es abzuwarten.

