Nach dem holprigen Start (1S, 2N) in die ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 sehen sie beim Wolfsberger AC wohl noch Handlungsbedarf, um im "Sommer-Schlussverkauf" in den verbleibenden zwei Wochen auf dem Transfermarkt tätig zu werden. Neben weiterer Neuzugänge dürfte es im Wolfsrudel auch noch Abgänge geben. Während ein im österreichischen Oberhaus bestens Bekannter vor einer Rückkehr zu stehen scheint: Taxiarchis Fountas. Den 28-jährigen Griechen holte WAC-Trainer Dietmar Kühbauer im Sommer 2019 von seinem Ex-Klub SKN St. Pölten zum SK Rapid. Beide kennen sich bestens.

Folgt nach zweieinhalb Jahren in den USA und der Türkei mit diesem Herbst die Rückkehr von Taxiarchis Fountas in die ADMIRAL Bundesliga?

Wechselgerüchte um ehemaligen SK Rapid-Stürmer

Der Angreifer läuft seit Sommer 2023 für Trabzonspor auf, absolvierte in der vergangenen Saison für den türkischen Erstligisten 35 Pflichtspiele (sechs Tore, zwei Vorlagen). Im Zuge der UEFA Europa League-Qualifikation jüngst gegen den SK Rapid wurde "Taxi" Fountas jedoch überraschend nicht für den Kader von Trabzonspor nominiert.

Auch in der Conference League-Qualifikation gegen den FC St. Gallen stand der Rechtsfuß nicht auf dem Spielberichtsbogen. Trotz eines bis 2025 laufenden Vertrags scheint ein Transfer in der Sommerpause nicht ausgeschlossen, zumal Fountas in den letzten Wochen kaum berücksichtigt wurde.

Wolfs-Rudel als mögliche neue Heimat für Fountas?

Fountas hat bereits eine bemerkenswerte Karriere in Österreich hinter sich, wo der agile Angreifer für Vereine wie den FC Red Bull Salzburg (Doublegewinn 2013/14), FC Liefering, SV Grödig, SKN St. Pölten und insbesondere den SK Rapid spielte. Bei den Hütteldorfern war der 18-fache Nationalspieler seines Landes besonders erfolgreich und erzielte in 91 Pflichtpartien 45 Tore.

Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, könnte der 1,70 Meter große Grieche nun beim Wolfsberger AC auf dem Radar stehen. Der Kärntner Klub ist derzeit auf der Suche nach einem neuen Stürmer, und dabei soll auch der Name Fountas ins Spiel gebracht worden sein. Zwar passt er nicht vollständig in das typische Anforderungsprofil und Gehaltsschema des WAC, doch die gute Beziehung zwischen Fountas und WAC-Trainer Didi Kühbauer aus der gemeinsamen Zeit bei Rapid könnte diesen Transfer möglich machen.

Scott Kennedy und Florian Rieder vor WAC-Abgang?

Neben den Plänen für Neuzugänge steht der WAC offenbar auch vor personellen Veränderungen im Kader. Es wird gemunkelt, dass Spielern wie Scott Kennedy und Florian Rieder ein Wechsel nahegelegt wurde, wobei Rieder auf Interesse bei der WSG Tirol und dem deutschen SV Sandhausen gestoßen sein soll.

Auch Thorsten Röcher und Konstantin Kerschbaumer spielen dem Vernehmen nach in den Planungen des Vereins keine große Rolle mehr, wobei es bisher zu keiner Vertragsauflösung gekommen ist.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at