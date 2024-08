Während sich die Roten Bullen nach dem gestrigen 2:0-Sieg auswärts im polnischen Lublin gegen Dynamo Kiew im UEFA Champions League-Play-off-Hinspiel vor dem Sprung in die Gruppenphase der Königsklasse befinden, steht ein Stürmer des FC Red Bull Salzburg wohl vor dem Absprung auf die "Insel": Roko Šimić. Der 20-jährige Stürmer war zuletzt weder in der ADMIRAL Bundesliga beim Vizemeister im Kader zu finden, noch gegen Dynamo Kiew. Lediglich in den Qualispielen gegen den FC Twente Enschede war der in Mailand geboren Kroate zweimal im Aufgebot, blieb jedoch ohne Einsatzminuten.

Roko Šimić im vergangenen Herbst in Aktion in der Champions League gegen Real Sociedad

Finale Gespräche mit AFC Sunderland?

Seit geraumer Zeit wird über einen Transfer des 1,90 Meter-Mittelstürmers, der seit Sommer 2021 bei den Salzburgern spielt und noch ein Jahr Vertrag hat, spekuliert. Nun verdichten sich die Hinweise, dass Roko Šimić vor einem Wechsel nach England steht.

Laut Berichten der kroatischen Plattform "Germanijak" soll der Angreifer bereits auf die "Insel" gereist sein, um abschließende Gespräche mit dem Championship-Klub AFC Sunderland, wo mit Jobe Bellingham der jüngere Bruder von Jude Bellingham (Real Madrid) spielt, zu führen. Der Medizincheck sei bereits geplant, der Transfer rückt näher. Über die Höhe einer möglichen Ablösesumme wurde bisher nichts bekannt.

Der 20-fache U21-Nationalspieler seines Landes (acht Tore) kam vor drei Jahren für eine Ablösesumme von vier Millionen Euro von NK Lokomotiva Zagreb in die Mozartstadt.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg by Getty