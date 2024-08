Der FC Red Bull Salzburg holt Verstärkung aus Liverpool! Der 19-jährige Engländer Bobby Clark wechselt von der Anfield Road zu den Roten Bullen in die ADMIRAL Bundesliga und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029.

Bobby Clark wechselt vom FC Liverpool zu den Roten Bullen und spielt künftig mit Rückennummer 10

Viel Verkehr zwischen Salzburg und Liverpool

Der englische U20-Teamspieler, der schon seit längerer Zeit beobachtet wurde, hat seine besonderen Stärken im offensiven Bereich und kam in den vergangenen beiden Saisonen für den FC Liverpool auf 14 Pflichtspieleinsätze, in denen ihm ein Tor und zwei Vorlagen gelangen. Zuletzt hat ihn eine kleinere Rückenblessur gebremst, er ist aber wieder voll hergestellt.

So wie Peter Gulacsi beschreitet auch Bobby Clark den Weg von Liverpool nach Salzburg, während der Karriereweg von Sadio Mane, Takumi Minamino, Naby Keita und Dominik Szoboszlai (direkt oder über Umwege) in die umgekehrte Richtung geführt hat. Clark folgt damit seinem Ex-Coach Pepijn Lijnders nach Österreich und wird mit der Rückennummer 10 auflaufen.

"Er hat einen großen Teil seiner Ausbildung beim FC Liverpool erhalten und dort auch schon in der ersten Mannschaft gespielt"

Sportdirektor Bernhard Seonbuchner: „Bobby Clark ist ein hochtalentierter Spieler mit enorm viel Potenzial, der aufgrund seiner Fähigkeiten die Qualität bei uns weiter steigern wird. Er hat einen großen Teil seiner Ausbildung beim FC Liverpool erhalten, dort auch schon in der ersten Mannschaft gespielt und kennt unseren Trainer deshalb gut. Das hat sicher dazu beigetragen, dass es uns gelungen ist, Bobby zum FC Red Bull Salzburg zu holen.“

Bobby Clark: „Ich freue mich sehr über diesen Karriereschritt und kann es kaum erwarten, mit meinen neuen Teamkollegen auf dem Platz zu stehen. Für mich ist das der perfekte Sprung zum perfekten Klub. Ich habe bei Liverpool gesehen, welche Spieler hier in Salzburg entwickelt wurden, wie zum Beispiel Sadio Mané oder Dominik Szoboszlai, die eine große Inspiration für mich waren. Und man weiß, welche Möglichkeiten junge Spieler hier haben. Auch Pep Lijnders, den ich ja von Liverpool kenne und der hier Trainer ist, hatte Einfluss auf meine Entscheidung.“

Daten

Geboren: 07. Februar 2005

Größe: 1,78 m

Letzter Klub: FC Liverpool

Position: Mittelfeld

