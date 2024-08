Er wurde am 10.01.2004 in München geboren, ist der Neffe von Ex-FC Bayern-Sportvorstand und Bundesligaprofi Hasan Salihamidzic und wurde im Nachwuchs beim deutschen Rekordmeister ausgebildet: Lucas Copado. Der heuer im Jänner für kolportierte 500.000 € vom FC Bayern München II zum LASK wechselte und ein halbes Jahr später die Linzer wieder zurück nach Deutschland verlässt. Die Athletiker, heute Abend im Hinspiel des Europa League-Play-off daheim gegen FCSB SA aus Bukarest (19 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), verleihen den 20-jährigen Stürmer an Drittligist Energie Cottbus. Siehe auch SOMMER-TRANSFERS.

Hofft auf Spielpraxis in der deutschen 3. Liga bei Energie Cottbus: Stürmer Lucas Copado.

Torerfolg in Vorbereitung beim Testspiel gegen Galatasaray

Beim LASK schaffte Lucas Copado, der spanische Wurzeln hat, im Frühjahr nicht den Durchbruch, brachte es lediglich auf vier Kurzeinsätze (27 Minuten) als Einwechselspieler in der ADMIRAL Bundesliga.

In der Vorbereitung auf die aktuelle Saison erzielte der Rechtsfuß beim 3:2-Erfolg im Testspiel gegen Galatasaray Istanbul ein Tor und spielte eine Minute im ÖFB-Cup.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at