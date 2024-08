ADMIRAL Bundesligist FK Austria Wien, der am Sonntag in Runde vier der Meisterschaft am Verteilerkreis den LASK empfängt (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), erreicht einen Meilenstein: Erstmals in der Vereinsgeschichte zählen die Veilchen 8.000 Mitglieder und ebenso viele Saison-Abos.

"Es ist keine Selbstverständlichkeit, Jahr für Jahr Mitgliedschaft und Abo zu verlängern"

FAK-Finanz-Vorstand Harald Zagiczek: "Wir freuen uns ungemein über den weiterhin großen Zulauf und darüber, nunmehr sowohl 8.000 Mitglieder als auch 8.000 Saison-Abos zählen zu können. Es ist keine Selbstverständlichkeit, Jahr für Jahr Mitgliedschaft und Abo zu verlängern. Uns war daher wichtig, die Mitgliedschaft preislich nicht anzuheben und gleichzeitig die Vorteile zu vergrößern.

Auch bei unseren Abos haben wir ein Modell gefunden, dass – wie die Zahlen zeigen – von unseren Fans angenommen wird. Mitgliedschaft und Abo sind wichtige Bausteine; nicht zuletzt finanziell, fließt doch beispielsweise jeder Mitgliedsbeitrag in unseren Nachwuchs und damit in die Talente von morgen. Im Namen der Austria möchten wir allen Veilchen, die den Verein so treu unterstützen, herzlich danken!"

Große Abo-Zuwächse auf Ost und West

Auch in dieser Saison bietet Austria Wien wieder das fan- familienfreundlichste Abo der Liga an. Das FAK-Commitment lautet weiterhin: Das Abo soll für jede Austrianerin und jeden Austrianer leistbar sein.

Bereits in der letzten Saison wurde damit die 8.000er-Marke bei Abos inklusive den Frühjahrs-Abos geknackt. Für die Saison 2024/25 bezieht sich der neue Rekord jedoch ausschließlich auf Saison-Abos. Die größten Zuwächse verzeichnen die Favoritner auf der Ost- und West-Tribüne. Auf der Ost-Tribüne wurde die Kapazität im zweiten Rang erweitert, auf der West-Tribüne wird das strikte Rauchverbot insbesondere von Familien sehr geschätzt – ein wichtiger Beitrag zu einem familienfreundlichen Stadionbesuch.

Abo gilt als Fahrschein an Spieltagen

Außerdem ist das Abo auch in dieser Saison als Fahrschein (Wiener Linien) für die An- und Abreise zu allen Bundesliga- und Cup-Heimspielen gültig. Da nach dem Heimspiel gegen den LASK aufgrund des Baustarts des Ballsportgymnasiums einige Parkplätze vor der Ost-Tribüne wegfallen werden, ergibt sich durch den Besitz des Abos ein wesentlicher Vorteil für eine kostenlose öffentliche Anreise zur Generali-Arena. Zudem gilt die Abo-Karte auch an allen Heimspielen der violetten Frauen und der Young Violets.

Mitgliedschaft zahlt sich noch mehr aus

Mitglieder der Wiener Austria profitieren bei gleichbleibenden Mitgliedsbeiträgen in dieser Saison noch mehr, Kinder-Abos gibt es für Mitglieder um 29 statt 59 Euro. Außerdem gibt es bei Vorlage der Mitgliedskarte im Fanshop 10 Prozent Rabatt auf die neuen Trikots und alle weiteren Fanartikel.

Violette Zukunftshoffnungen unterstützen

Die Mitgliedsbeiträge fließen direkt in den Nachwuchsbereich und stärken damit die violette Zukunft. Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit wie die blutjungen Debütanten Philipp Maybach und Konstantin Aleksa zeigen, dass die violette Nachwuchsarbeit mit eurer Unterstützung auf einem guten Weg ist.

