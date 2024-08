Zum Start in ihre erste englische Woche der Saison 2024/25 empfängt die WSG Tirol am Samstag (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) die Austria Klagenfurt am Tivoli Stadion in Innsbruck. Drei Tage später folgt in der 2. Runde im UNIQA-ÖFB-Cup das Gastspiel in Deutschlandsberg (Dienstag, 19 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), ehe es vor der ersten länderspielbedingten ADMIRAL Bundesliga-Pause am Samstag, den 31. August, für den Steirer Philipp Semlic und die Wattener zu Champions-League-Starter und Doublegewinner SK Puntigamer Sturm Graz geht (19:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

Unter Neo-Cheftrainer Philipp Semlic soll es für die WSG Tirol im vierten Anlauf endlich mit einem Heimsieg gegen Austria Klagenfurt klappen. Bisher stehen in drei Duellen am Tivoli zwei Siege der Kärntner und ein Remis zu Buche. In der Vorsaison gewann das Pacult-Team zudem beide Spiele, auswärts und daheim.

Trügerische Tabelle

Der Elf von Cheftrainer Philipp Semlic stehen intensive Wochen ins Haus. Den Anfang macht das Heimduell am Samstag gegen die Klagenfurter Austria rund um Kulttrainer Peter Pacult.

Nach drei gespielten Runden gegen den RZ Pellets WAC (1:4-Niederlage), den SK Rapid (1:1-Unentschieden) sowie den SK Puntigamer Sturm Graz (unglückliche 0:2-Niederlage) rangieren die Kärntner Violetten derzeit mit einem Punkt auf dem 12. Tabellenplatz. Dennoch ist der Sportklub aus Klagenfurt, der in den vergangenen drei Jahren jeweils den Sprung in die Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga schaffte, keinesfalls zu unterschätzen.

"Was Klagenfurt die letzten Jahre geleistet hat spricht für sich. Mit begrenzten Möglichkeiten immer wieder im oberen Playoff mitzuspielen unterstreicht die Arbeit des Trainerteams sowie des ganzen Klubs. Es macht es für uns natürlich nicht einfacher, dass sie auf einem gefestigten Fundament aufbauen können. Nichtsdestotrotz ist es für uns ein Heimspiel und wir wollen in unserem Entwicklungsprozess den nächsten Step gehen. Wir wollen eine sehr gute Leistung bringen, weil wir wissen, dass nur eine sehr gute Leistung Punkte einbringt", unterstreicht Cheftrainer Philipp Semlic die schwere der Aufgabe, die auf seine Mannschaft wartet.

Gemeinsam zum Turnaround

In insgesamt drei Duellen am Innsbrucker Tivoli konnte Grün-Weiß noch keinen Sieg gegen die Violetten aus Klagenfurt einfahren. Neben zwei Niederlagen (0:1 und im Vorjahr 1:3) haben Kapitän Valentino Müller & Co. ein 2:2-Unentschieden aus der Saison 2022/23 zu Buche stehen.



Das Trainerteam rund um Philipp Semlic muss definitiv auf Lukas Hinterseer sowie Justin Forst verzichten. Hinterseer zog sich beim Gastspiel in Hütteldorf eine Muskelverletzung zu und fällt mindestens 14 Tage aus - siehe Beitrag und Ligaportal-Exklusivinterview.

Ein Einsatz von Lennart Czyborra ist derzeit noch fraglich. Der Linksfuß wurde gegen den SK Rapid ebenfalls frühzeitig ausgewechselt und musste die Mittwochs-Einheit abbrechen. Derzeit befindet sich der Berliner zur weiteren Abklärung bei Teamarzt Dr. Clemens Burgstaller im Krankenhaus Schwaz.

