Nach dem Europacup ist vor der ADMIRAL Bundesliga: Drei Tage nach dem 1:1 im Play-off-Hinspiel der UEFA Europa League gegen den FCSB Bukarest gastiert der LASK in der Bundeshauptstadt und trifft am 4. Spieltag am Sonntag (17.00 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) auf die Wiener Austria.

Nachdem sich Torhüter Tobias Lawal gestern Abend beim Aufwärmen vor dem Hinspiel im UEFA-Europa-League-Play-off verletzte und im Match gegen die Rumänen ausfiel, wird der 24-jährige Linzer auch am Sonntag in der Generali Arena fehlen. Somit dürfte wieder der 34-jährige Ex-SK Sturm Graz-Goalie Jörg Siebenhandl zwischen den Pfosten stehen.

„Müssen lernen, in jenen Momenten, in welchen wir uns schwertun, unser Level zu heben"

Das 1:1 gegen den rumänischen Meister lässt für das Rückspiel um den Einzug in die UEFA Europa League am kommenden Donnerstag in Bukarest alle Möglichkeiten offen. Zuvor gilt der volle Fokus aber der heimischen ADMIRAL Bundesliga, in der die Linzer im Gastspiel bei der Austria Punkte mitnehmen möchten.

Die Wiener starteten mit vier Punkten in die neue Saison. Auf die 0:1-Niederlage zum Auftakt beim FC Blau-Weiß Linz folgten ein 3:1-Heimerfolg über den Wolfsberger AC sowie zuletzt ein 1:1 beim TSV Hartberg. In der abgelaufenen Spielzeit gab es zwei Aufeinandertreffen mit den „Violetten“, beim 0:0 in Wien sowie beim 2:0-Sieg in der Raiffeisen Arena durch den Doppelpack von Robert Žulj blieb der LASK jeweils ohne Gegentreffer.

Auswärts seit 2017 ungeschlagen /

Ähnlich positiv liest sich die Bilanz gegen die Austria in den vergangenen Jahren. Seit sieben Duellen sind die Oberösterreicher ungeschlagen, in den jüngsten 19 Begegnungen seit Oktober 2017 nahmen die Schwarz-Weißen 18-mal Zählbares mit und konnten bei sieben Remis elf Spiele siegreich gestalten. Bei Auswärtsspielen gelang dem LASK seit August 2017 stets ein Punktgewinn. Seit Gründung der Bundesliga 1974 standen sich die beiden Teams 112-mal gegenüber, neben 28 Unentschieden gingen die Athletiker dabei in 33 Fällen als Sieger vom Feld.

Im zweiten Bundesliga-Auswärtsspiel der Saison nach dem 2:1 in Hartberg müssen die Linzer neben den Langzeitausfällen auch auf Torhüter Tobias Lawal verzichten. Der Schlussmann laboriert an muskulären Problemen an der Oberschenkelrückseite, die Blessur zog sich der 24-Jährige beim Aufwärmen vor dem Spiel am Donnerstag gegen den FCSB Bukarest zu. Auch Kapitän Robert Žulj steht für das Match in Wien-Favoriten nach seinem im Play-off erlittenen Nasenbeinbruch nicht zur Verfügung.

Cheftrainer Thomas Darazs:

„Wir benötigen gegen die Austria volle Konzentration über die gesamten 90 Minuten. Die guten Phasen, die wir in unserem Spiel haben, wollen wir über einen längeren Zeitraum gestalten. Zudem müssen wir lernen, in jenen Momenten, in welchen wir uns schwertun, unser Level zu heben.“

Es fehlen: Lawal, Žulj, Ljubic, Mustapha, Flecker, Entrup, Andrade.

