Hiobsbotschaft beim TSG Egger Glas Hartberg! Der 21-jährige Stürmer Elias Havel, der in diesem Sommer für ein Jahr auf Leihbasis vom LASK zu den Blau-Weißen in die Oststeiermark wechselte, hat sich am vergangenen Sonntag im Spiel gegen Austria Wien (1:1) schwerer verletzt und fällt mit einer Syndesmosebandverletzung im rechten Sprunggelenk für längere Zeit aus.

Aufgrund Salzburg-Spielverschiebung zwei TSV-Testspiele

Aufgrund der Salzburg-Spielverschiebung hat der TSV Egger Glas Hartberg an diesem Wochenende spielfrei und bestreitet heute Freitag (ab 16 Uhr) ein Testspiel gegen Zalaegerszeg FC in Szombathely und morgen Samstag (12 Uhr) in Pircha gegen FC Dibba.

Nächste Woche stehen zwei Pflichtspiele am Programm. Zwei Steirer-Duelle. Am Dienstag geht es im UNIQA ÖFB Cup weiter, wo das Schopp-Team im Bezirksderby beim ADMIRAL 2. Ligisten SV Lafnitz zu Gast ist (19). Am kommenden Samstag, 31. August 2024, kommt Aufsteiger GAK1902 in der 5. Runde der ADMIRAL Bundesliga nach Hartberg.

Fotocredit: TSV Hartberg