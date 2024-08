Während der SK Puntigamer Sturm Graz heute Abend in der vierten Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 die Überraschungsmannschaft vom SCR Altach empfängt (19:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) laufen die Kaderplanung beim Double-Gewiner vor Schließung des Sommer-Transferfensters (am 05.09.) auf Hochtouren. Derzeit gibt es Hinweise darauf, dass der 22-jährige Schwede Patrik Wålemark von Feyenoord Rotterdam, dem Klub von ÖFB-Teamspieler Gernot Trauner, bald zu den "Schwoazn" wechseln könnte.

Vertrag bei Feyenoord bis Juni 2026

Der SK Sturm Graz ist in dieser Sommer-Transferperiode häufiger Gegenstand von Spekulationen. Neben dem Interesse an Spielern wie Alessandro Bianco von der Fiorentina und dem türkischen Talent Erencan Yardimci wird nun auch der Name des schwedischen Flügelspielers Patrik Wålemark (geb.: 14.10.2001 in Göteborg) häufiger genannt. Nach einem Bericht von „1908.nl“ haben die Steirer ein konkretes Angebot für den Linksfuß abgegeben, der bei Feyenoord Rotterdam bis Juni 2026 unter Vertrag steht (aktueller Marktwert lt. Transfermarkt.at =2,5 Mio. Euro).

Der junge Schwede, der im Sommer 2022 für 3,25 Millionen Euro vom BK Häcken zu Feyenoord gewechselt war, konnte sich beim niederländischen Erstligisten bislang nicht durchsetzen. In der letzten Saison war er auf Leihbasis beim SC Heerenveen aktiv und erzielte dort in 25 Spielen drei Tore und bereitete vier weitere Treffer vor.

In den letzten Wochen sollen auch andere Vereine, darunter der polnische Klub Lech Posen, Interesse an dem 1,84 Meter großen Offensivakteur gezeigt haben. Es scheint jedoch, dass Sturm Graz derzeit die besten Chancen auf eine Verpflichtung hat. Ob Wålemark in Graz-Liebenau eine neue sportliche Heimat findet, bleibt abzuwarten, doch die Verhandlungen sind offenbar in vollem Gange.

Fotocredi: IMAGO/BoxtoBox-Pictures