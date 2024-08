Austria Klagenfurt durchlebt nach dem Meistergruppen-Hattrick mit der neuen Saison in der ADMIRAL Bundesliga derzeit stürmische Zeiten. Mit nur einem Punkt aus den ersten drei Runden befindet sich das Team von Trainer Peter Pacult aktuell auf dem letzten Tabellenplatz. Wobei die Leistungen bis auf den Auftritt zum Auftakt im Kärntner Duell beim WAC (1:4-Niederlage) stimmten, jedoch VAR und Schiedsrichterentscheidungen zum Austria-Ärgernis wurden. Heute in Innsbruck bei der WSG Tirol (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) soll nun der erste Sieg her. Und wohl auch bald noch ein Neuzugang, denn...

In Österreich war Dikenis Salifou in diesem Sommer bereits, mit Bundesligist SV Werder Bremen im Juli im Trainingslager in Zell am Ziller.

Verstärkung für die Violetten in Sichtweite

...laut der „Krone“ stehen die Klagenfurter vor der Verpflichtung von Dikeni Salifou, einem jungen Spieler vom deutschen Bundesligisten SV Werder Bremen. Der 21-jährige Deutsch-Togolese (geb.: 08.06.2003 in München) soll kurz davorstehen, einen Vertrag bei den Kärntner Violetten zu unterschreiben. Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel vermeidet es zwar, konkrete Namen zu nennen, deutet jedoch an, dass die Verhandlungen weit fortgeschritten sind und sich nur noch um finanzielle Details drehen.

Der 1,91 Meter-Mann, der seit Sommer 2022 bei Werder Bremen unter Vertrag steht, ist vielseitig einsetzbar. Primär im zentralen Mittelfeld beheimatet, kann er sowohl als Sechser als auch in der Innenverteidigung agieren. Die vergangene Saison verbrachte der Rechtsfuß auf Leihbasis bei Juventus Next Gen in der italienischen Serie C.

Während der Sommervorbereitung kehrte Salifou, der aus der Jugend vom TSV 1860 München und FC Augsburg stammt, zu Werder zurück und stand in Testspielen gegen Lecce, Sheffield und Coventry sogar in der Startformation. Außerdem hat er bereits einen Einsatz in der Bundesliga vorzuweisen und ein A-Länderspiel für Togo.

Sollte der Transfer zustande kommen, könnte Salifou die dringend benötigte Verstärkung für die „Violetten“ darstellen und dazu beitragen, den aktuellen Negativtrend zu durchbrechen. Die nächsten Tage werden zeigen, ob Austria Klagenfurt diesen Transfer-Coup tatsächlich realisieren kann.

Fotocredit: IMAGO/Nordphoto