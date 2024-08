Nach ordentlichem Start in die ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 mit vier Punkten, resultierend aus dem 2:1-Sieg in Altach und dem 0:0 daheim gegen den GAK 1902, kassierte die WSG Tirol zwei Niederlagen in Folge. War jene mit 0:2 beim SK Rapid durchaus keine Überraschung, war die heutige mit 0:1 gegen Austria Klagenfurt aufgrund vergebener Top-Torchancen unnötig. Ein Remis allemal drin. Doch es fehlte wieder vorne an Durchschlagskraft, was auch nunmehr drei Partien en suite ohne Torerfolg belegen. Nachfolgend STATEMENTS der Wattener, die weiter auf den ersten Heimsieg gegen die Austria warten (1U, 3N).

Beim vergangenen Auswärtsspiel beim SK Rapid noch vor der Pause verletzungsbedingt vom Platz, kehrte der 25-jährige deutsche Linksverteidiger Lennart Czyborra wieder zurück, vermochte mit den Wattenern jedoch die zweite Niederlage in Folge nicht zu vermeiden. Nach dem 0:1 gegen Simon Straudi und Austria Klagenfurt sowie zuvor dem 0:0 vs. Aufsteiger GAK 1902 warten die Tiroler weiter auf das erste Heimtor und den ersten Dreier am Innsbrucker Tivoli in dieser Saison 2024/25.

"Am Ende war es dann zu wenig, um noch den Ausgleich zu erzielen"

Philipp Semlic (Cheftrainer): "Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, in der wir mehrere gute Torsituationen gehabt haben. Diese müssen wir am Ende nützen, um das Spiel in unsere Richtung zu holen.

Zweite Halbzeit war es ein hin und her. Klagenfurt hat Situationen gehabt und auch wir hätten mit der Spur mehr Konsequenz zum Torerfolg kommen können. Dann bekommst du aus einer Situation, die du sauber klären musst, ein Gegentor. So ehrlich müssen wir sein.

Die Jungs haben dann alles probiert und guten Willen gezeigt. Am Ende war es dann zu wenig, um noch den Ausgleich zu erzielen."

"...zieht sich schon die letzten Spiele durch"

Valentino Müller (Kapitän): "Es ist natürlich sehr bitter. Wir haben uns für das Spiel sehr viel vorgenommen und wollten auf jeden Fall punkten. Wir hatten einige vielversprechende Chancen, die wir dann einfach nicht gut zu Ende gespielt haben. Das zieht sich schon die letzten Spiele durch. Da müssen wir ganz klar besser werden."

Bei WSG Tirol: Erster Saisonsieg für Austria Klagenfurt zum Jubiläum!

