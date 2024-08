Die Saison 2024/25 im UNIQA ÖFB Cup geht in die 2. Runde. Die ersten Spiele dieser Runde werden am Dienstag, 27. und Mittwoch 28. August ausgetragen. Ausgenommen sind die Auswärts-Duelle der Eurofighter SK Rapid (gegen SR Donaufeld), LASK (gegen Sportunion Mauer) und FC Red Bull Salzburg (gegen SC Wiener Viktoria), die in diesem Zeitraum in der Europacup-Qualifikation im Einsatz sind. Die Ansetzungen der betroffenen Begegnungen können frühestens ab 2. September erfolgen.

Cup-Highlight für Fans, Spieler und Funktionäre der SV Guntamatic Ried, wenn sich beim aktuellen Spitzenreiter der ADMIRAL 2. Liga am kommenden Mittwochabend Titelverteidiger SK Puntigamer Sturm Graz die Ehre gibt. Die Steirer gewannen den Cup in den vergangenen beiden Spielzeiten. Für die Innviertler kommt es damit wie im Vorjahr wieder in Runde zwei zum Heimspiel-Duell gegen einen ADMIRAL Bundesligisten (damals der RZ Pellets WAC).

Gelingt "Wikingern" Cup-Coup gegen Titelverteidiger?

Am Dienstag, den 27. August, wird die 2. Runde mit sieben Spielen eingeläutet, die alle um 19:00 Uhr angepfiffen werden.

Am Mittwoch, 28. August (18:00 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) kommt es zum reizvollen Duell des aktuellen ADMIRAL 2. Liga-Leaders SV Guntamatic Ried gegen ÖFB-Cup-Titelverteidiger SK Puntigamer Sturm Graz.

Alle Spiele im Überblick und im Ligaportal-LIVETICKER

Deutschlandsberger SC „Wonisch Installationen“ vs. WSG Tirol

Dienstag, 27.08.2024, 19:00 Uhr, Koralmstadion Deutschlandsberg

SR: Baumann

ASV Siegendorf vs. SK Austria Klagenfurt

Dienstag, 27.08.2024, 19:00 Uhr, PAC Sportpark

SR: Spurny

Admira Wacker vs. SC Austria Lustenau

Dienstag, 27.08.2024, 19:00 Uhr, Datenpol Arena

SR: Sampl

SV Licht-Loidl Lafnitz vs. TSV Egger Glas Hartberg

Dienstag, 27.08.2024, 19:00 Uhr, Fußballarena Lafnitz

SR: Pfister

SV Horn vs. SKU Ertl Glas Amstetten

Dienstag, 27.08.2024, 19:00 Uhr, Sparkasse Horn Arena

SR: Simsek

First Vienna FC 1894 vs. SV Stripfing/Weiden

Dienstag, 27.08.2024, 19:00 Uhr, Naturarena Hohe Warte

SR: Talic

SKN St. Pölten vs. SC Schwarz Weiß Bregenz

Dienstag, 27.08.2024, 19:00 Uhr, NV Arena

SR: Leitner

SVG Reichenau-Innsbruck vs. GAK 1902

Mittwoch, 28.08.2024, 17:30 Uhr, Sportanlage Reichenau Innsbruck

SR: Macanovic

SV Guntamatic Ried vs. SK Puntigamer Sturm Graz

Mittwoch, 28.08.2024, 18:00 Uhr, Innviertel Arena

SR: Gishamer

FC HOGO Hertha Wels vs. FC Blau-Weiß Linz

Mittwoch, 28.08.2024, 18:30 Uhr, Huber Arena

SR: Bosnjak

KSV 1919 vs. ASK Voitsberg

Mittwoch, 28.08.2024, 19:00 Uhr, Alpenstadion Kapfenberg

SR: Gmeiner

ASKÖ Oedt vs. FK Austria Wien

Mittwoch, 28.08.2024, 19:00 Uhr, Transdanubia Sportanlage

SR: Gadler

SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen vs. RZ Pellets WAC

Mittwoch, 28.08.2024, 19:30 Uhr, Zaunergroup Arena

SR: Koscielnicki

SR Donaufeld vs. SK Rapid

Spieltermin offen, Naturarena Hohe Warte

SC Wiener Viktoria vs. FC Red Bull Salzburg

Spieltermin und Spielort offen

Sportunion Mauer vs. LASK

Spieltermin offen, Waldstadion Himberg

Die Auslosung des Achtelfinales wird erst erfolgen, nachdem die 2. Runde komplett abgeschlossen ist. Der Termin wird zum ehestmöglichen Zeitpunkt bekanntgegeben.

Prämien

Als Prämien werden in der 2. Runde für jeden Heimverein 3.500 € und für jeden Auswärtsverein 8.000 € ausgeschüttet.

Voting zum Player Of The Match

Bei jedem Cup-Spiel können Fans für den Player Of The Match abstimmen. Und zwar in der ÖFB App. Einfach die App im App Store oder im Google Play Store downloaden, während des Spiels auf den Live-Tab klicken und dann im Reiter Spiel-Info den Player Of The Match Button klicken. Für den jeweiligen Favoriten abstimmen – fertig. Präsentiert wird das Player Of The Match Voting von UNIQA.

Weitere Termine im UNIQA ÖFB Cup 2024/25

Achtelfinale: 29. bis 31. Oktober 2024

Viertelfinale: 31. Jänner bis 2. Februar 2025

Halbfinale: 1. bis 3. April 2025

Finale: 1. Mai 2025

Fotocredit: Reinhard Schröckelsberger