In Runde 4 der ADMIRAL Bundesliga standen gleich zwei Duelle "Wien kontra Linz" auf dem Sonntagsprogramm. Während der SK Rapid überraschend mit 0:3 beim FC Blau-Weiß Linz verlor und seine erste BL-Saisonniederlage kassierte, beendete Erzrivale Austria Wien seine siebenjährige Un-Heimserie gegen den LASK und gewann verdient mit 2:1. Die Athletiker nach drei BL-Niederlagen in Folge in einer Negativspirale. Es folgt für das Darasz-Team Donnerstag die schwere Europacup-Aufgabe in Bukarest... und dann kommt Ex-Coach Didi Kühbauer mit dem WAC nach Linz. Vorher gibt´s Zitate aus FAK- und LASK-Lager.

Mit seinem Treffer der Extraklasse und einem Hauch brasilianischer Ballkunst beendete FAK-Kapitän Manfred Fischer (r.) seine seit Juni 2023 in der Bundesliga anhaltende Torsperre und bescherte der Wiener Austria nach sieben Jahren mal wieder einen Heimsieg gegen den LASK.

„Schneidet man ein Highlightvideo von mir zusammen, fliegen die letzten dreißig Schüsse übers Tor"

Manfred Fischer (Kapitän & 2:1-Siegorschütze FK Austria Wien):

…nach seinem Siegtor: „Wenn man sich ein Highlightvideo von mir zusammenschneidet, fliegen die letzten dreißig Schüsse übers Tor. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Ich habe genug auf die Fresse gekriegt in der vergangenen Zeit. Ich sage immer, dass ich die Verantwortung übernehme. Heute bin ich froh, dass wir den Sieg geholt haben.“

…über seine Abschlussschwäche: „Ich komme zu Abschlüssen, aber nicht genau genug. Es ist einfach zu wenig gewesen. Ich bin richtig froh, dass mir das heute geglückt ist.“

…über die Ziele der Austria: „Alle am Boden bleiben, das ist das Allerwichtigste. Wenn wir heute verloren hätten, hätte die Bude wieder gebrannt. Das gehört zu diesem Verein. Er lebt von den Emotionen, ab und zu vielleicht ein bisschen zu viel. Er ist authentisch und ehrlich.“

Wie schon beim Heimspiel zuvor gegen den WAC (3:1) war es für FAK-Cheftrainer Stephan Helm mit der Wiener Austria auch gegen den LASK ein Geduldspiel. Doch wiederum gelang den Veilchen nach 0:1-Rückstand die Wende und hinten heraus das Happyend.

„Das war eine überzeugende Leistung“

Stephan Helm (Trainer FK Austria Wien):

…nach dem Last-Minute-Sieg: „Das war eine überzeugende Leistung. Darauf kann man aufbauen. Man kann aus diesem Spiel einiges mitnehmen.“

…über das Gegentor: „Ich habe der Mannschaft gesagt, dass wir mit Mut ins Spiel gehen müssen. Wir wollten den Gegner hinten rausziehen um durchzukommen. Wir brauchen auch unsere Phasen mit dem Ball. Sowas sollte nicht so oft passieren, aber wir haben richtig reagiert und uns nicht aus dem Rhythmus bringen lassen. Das kann man ansprechen, aber es gibt genug Positives aus dem Spiel mitzunehmen.“

…über seine Mannschaft: „Mit der Mannschaft zu arbeiten ist echt eine Freude. Ich habe ein Supergefühl. Rein intern betrachtet sehe ich uns auf einem guten Spiel. In den letzten Spielen hat man schon gesehen, was wir vorhaben. Man kann es immer verbessern. Aber die Spieler haben ein gutes Gefühl gegeben. Sie wollten zeigen, dass sie es besser können als letzte Woche. Das ist zum Glück aufgegangen.“

…über Manfred Fischer: „Er haut alles rein, was er hat. Ich freue mich, dass er sich selbst belohnen konnte. Er ist ein unglaublicher Teamplayer. Das Tor war super gemacht.“

Schweigeminute vor der Partie für Christoph Daum, der als Cheftrainer in der Saison 2002/2003 mit der Wiener Austria das Double gewann.

„Zeiten bei der Austria sind sehr schnelllebig“

Kurt Gollowitzer (Präsident FK Austria Wien):

…über die ungewisse Zukunft von Jürgen Werner: „Die Themen gibt es schon länger. Die Fans fordern bestimmte Schritte schon länger. Die Entscheidungen werden aber intern getroffen. Ich werde auf nichts Derartiges eingehen. Die Zeiten bei der Austria sind sehr schnelllebig und es tut sich sehr viel. Wer weiß, ob ich nächstes Jahr noch da bin.“

…weiter einen Syndikatsvertrag von Jürgen Werner: „Natürlich gibt es einen Vertrag, der vor Jahren mit den Investoren abgeschlossen wurde. Es gibt aber sehr viele Investoren und nicht nur Jürgen Werner. Es gibt Personen um Jürgen Werner und Personen, die der Austria sei Jahren sehr nahestehen und den Club unterstützen. Und damit sind verschiedene Optionen verbunden. Es ist nichts schlechtes dabei, über diese Handlungsoptionen zu diskutieren. Das wichtige ist, das ist keine Entscheidung von mir allein. Ich habe für Anfang September eine Mitgliederversammlung einberufen, wo ich erstmalig die Situation der Verträge und die Handlungsoptionen erläutern möchte. Ganz egal, was wir machen, wird es eine Option, die vertraglich festgelegt wurde und juristisch in Ordnung ist.“

…über den kürzlich verstorbenen Christoph Daum: „Er hatte bei uns einen Riesenstellenwert. Wir haben mit ihm schließlich das Double geholt. Er wird aus dem violetten Herzen ncht mehr wegzudenken sein.“

„Ich werde nicht auf die Mannschaft hauen und irgendwelche Vorwürfe machen"

Thomas Darazs (Trainer LASK):

…zum Spiel: „Es ist extrem bitter für uns. Unser Ziel war es, uns ergebnistechnisch etwas freizuschwimmen. In der bisherigen Saison haben die positiven Dinge überwogen, durch die Resultate zuletzt haben wir uns aber verunsichern lassen. Jetzt müssen wir daran arbeiten, diese Verunsicherung wieder rauszubekommen.“

nach drei Bundesliganiederlagen in Folge: „Die Ergebnisse lügen nicht. Ich werde nicht auf die Mannschaft hauen und irgendwelche Vorwürfe machen. Davon hat niemand was. Definitiv weiß ich, dass wir jetzt zusammenhalten müssen. Wenn die Ergebnisse stimmen, läuft es von allein. Unsere Qualität zeigt sich in den schlechten Momenten.

Momentan sind wir in einem schlechten Moment. Wir müssen jetzt damit umgehen und uns darauf fokussieren, ordentlich weiterzuarbeiten. Wir wissen, wie schnell es im Fußball gehen kann. Da dachten wir, wir seien unglaublich schlecht und drei Wochen später hat es umgeschaltet. Wir wissen, dass uns das wieder blühen kann.“

„Wenn wir so vorne mitspielen wollen wird es eng“

Jörg Siebenhandl (Tormann LASK):

…nach der Niederlage: „Wir haben zu viele Fehler und es der Austria viel zu leicht gemacht. Das hat sich durch die ganze Partie durchgezogen. Wir haben versucht, in der zweiten Halbzeit zu Chancen zu kommen. Im Endeffekt war es zu wenig."

…auf die Frage, in welcher Phase der LASK stecke: „Gott sei dank ist es am Anfang der Saison. Wenn wir so vorne mitspielen wollen wird es eng. Wir müssen die Arschbacken zusammenkneifen und gescheit Gas geben. Wenn wir solche Auftritte zeigen, wird es in den anderen Spielen auch schwierig.“

…über seine hohe Spielfrequenz als Ersatztorwart: „Es macht schon Spaß. Ich freue mich, auf dem Platz stehen zu dürfen. Trotzdem hoffe ich, dass der Torhüter wieder fit wird. Ich will ihn gut vertreten.“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: Josef Parak