Ligaportal.at überträgt pro Woche mehr als 1.000 Spiele im Live-Ticker. Ein Großteil dieser Partien wird von fleißigen Reportern übertragen, die auf ehrenamtlicher Basis für Ligaportal.at tätig sind. Doch welche Begegnungen sind besonders interessant und werden oft geklickt? Welche Spiele, sowohl auf internationaler, als auch nationaler bzw. regionaler Ebene, generieren außergewöhnliche viele Aufrufe? Ligaportal.at stellt allwöchentlich die beliebtesten Live-Ticker der vergangenen sieben Tage vor:

Nachdem Lukas Grgic im UEFA-Europa-League-Play-off-Hinspiel in Braga am vergangenen Donnerstag nach nur wenigen Minuten die Rote Karte sah, fällt der 29-Jährige für das Retourmatch gegen die Portugiesen am Donnerstag in Hütteldorf ebenso aus. Im Liga-Alltag durfte der Mittelfeld-Rackerer ran, doch gab es für den Welser mit dem SK Rapid beim FC Blau-Weiß Linz nichts zu holen. Außer vielleicht einen "Schönheitspreis" für diese artistische Einlage.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at