LASK und Plymouth Argyle bieten um Michael Baidoo

Der 25-jährige Ghanaer, der seit Januar 2022 beim schwedischen Erstligisten IF Elfsborg spielt und dort noch Vertrag bis Juni 2027 hat (aktueller Marktwert: 3 Mio. Euro, Quelle: Transfermarkt.at), etablierte sich bei den Skandinaviern schnell als Schlüsselspieler. Besonders in der Qualifikation zur Europa League konnte der Rechtsfuß mit drei Toren und drei Assists in sieben Spielen auf sich aufmerksam machen. Auch in der schwedischen Liga hat Michael Baidoo in der aktuellen Saison mit sieben Toren und vier Assists in 19 Einsätzen seine Klasse bewiesen.

Neben dem LASK zeigt auch der englische Zweitligist Plymouth Argyle Interesse an einer Verpflichtung. Beide Vereine sollen bereits konkrete Angebote hinterlegt haben, wobei die Linzer laut Berichten bereit ist, eine höhere Summe als die Briten zu investieren.

Dieser potenzielle Transfer könnte ein Signal dafür sein, dass der LASK nach der 1:2-Niederlage gegen die Wiener Austria und einem insgesamt enttäuschenden Start in die Bundesliga-Saison 2024/25 noch einmal nachlegen möchte, um den Kader zu verstärken und neue Impulse zu setzen. Das Sommer-Transferfenster schließt in Österreich in zehn Tagen.

Fotocredit: IMAGO/Bildbryan