In ihrer ersten "englischen Woche" absolviert die WSG Tirol binnen fünf Tagen gleich zwei Spiele in der Steiermark, der Wahlheimat ihres Cheftrainers Philipp Semlic. Erst geht es am morgen in der 2. Runde des UNIQA ÖFB Cup im Koralmstadion beim Deutschlandsberger SC (19 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) um den Einzug ins Cup-Achtelfinale, ehe Samstag am 5. Spieltag in der ADMIRAL Bundesliga der Auftritt der Wattener beim amtierenden Doublegewinner SK Puntigamer Sturm Graz (19:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) folgt. Die Tiroler werden folglich in der Woche Quartier aufschlagen in der Steiermark.

Der 22-jährige US-Amerikaner Quincy Butler war Wattener Matchwinner in der 1. Cup-Runde und schnürte beim 3:0-Sieg in Imst einen Doppelpack.

"Deutschlandsberg hat immer eine gute Stimmung im Stadion"

Nur drei Tage nach der ärgerlichen 0:1-Heimniederlage gegen den SK Austria Klagenfurt hat der Tiroler Bundesligist bereits wieder die Chance, um sich zu rehabilitieren. "Deutschlandsberg hat eine gute Mannschaft. Sie sind gut gestartet und haben immer eine gute Stimmung im Stadion. Es wird ein schwieriger Gegner, aber wir müssen versuchen, unser Spiel mit großer Überzeugung und einem guten Punch auf den Platz zu bringen und eine Runde weiter zu kommen. Es wird nicht einfach und wir wissen, dass wir eine sehr gute Leistung abrufen müssen", nimmt Cheftrainer Philipp Semlic seine Rückkehr in die Steiermark auf keinen Fall auf die leichte Schulter.

Der DSC im Fokus

Der im April 1935 gegründete Deutschlandsberger SC startete Anfang August in seine zehnte Saison in der Regionalliga Mitte. In der dritthöchsten Spielklasse weilt die Mannschaft von Cheftrainer Maurice Amtmann derzeit nach vier Spieltagen auf dem vierten Tabellenplatz. Am vergangenen Freitag setzte es im heimischen Koralmstadion, das lediglich einen Kunstrasenplatz beheimatet, ein spätes 2:2-Unentschieden gegen den SC Weiz.

Mit Felix Mandl und Mario Gintsberger stehen auch zwei Tiroler im Aufgebot, die in der abgelaufenen Sommertransferperiode aus dem Ländle in die Weststeiermark wechselten. Für Rechtsverteidiger Gintsberger, der ebenfalls wie WSG-Keeper Paul Schermer aus Kirchberg stammt, ist es auch ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern. Schließlich hielt sich der 21-Jährige nach seiner Zeit beim FK Austria Wien bei den WSG Tirol Juniors fit.

Steirische Woche für Tiroler

Der WSG-Tross reiste bereits Montagfrüh Richtung Steiermark, wo die Grün-Weißen südlich von Graz ihr Teamquartier für die kommende Woche aufschlagen.

Aufgrund des Steiermark-Doppels mit der UNIQA ÖFB Cup-Partie gegen den Regionalligisten Deutschlandsberger SC und dem samstägigen Gastauftritt bei Doublesieger SK Puntigamer Sturm Graz entschied sich die sportliche Führungsriege dazu, die Reisestrapazen zu minimieren und die Kalenderwoche 35 im Heimatbundesland von Cheftrainer Philipp Semlic zu absolvieren.

