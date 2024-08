Nach dem ersten Dreier mit dem 1:0-Sieg bei der WSG Tirol in Runde 4 in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 ereilt Austria Klagenfurt, Dienstagabend im UNIQA-ÖFB-Cup zu Gast bei Ost-Regionalligist Siegendorf (19 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) eine Hiobsbotschaft. Wie die Kärntner Violetten auf ihrem Social Media-Kanal vermelden, fällt Stürmerhoffnung Sebastian Soto mehrere Monate aus.

In den vergangenen zwei Jahren absolvierte Sebastian Soto 18 Bundesliga-Einsätze (10x eingewechselt, 8x in Startelf) für Austria Klagenfurt und erzielte ein Tor (am 9. April 2023 bei der 1:3-Niederlage beim SK Rapid zum zwischenzeitlichen Ausgleich). Hier ist der 24-jährige amerikanische Angreifer im Frühjahr 2023 in Aktion auswärts beim LASK (im Bild mit Tobias Lawal und Felix Luckeneder, der inzwischen beim deutschen Drittligisten SV Wehen-Wiesbaden spielt).

Seit Sommer 2022 wiederholt Verletzungspech bei Soto

Der 24-jährige US-Boy, der zwei A-Länderspiele für sein Land absolvierte (zwei Tore), zog sich am vergangenen Freitag beim 6:1-Sieg für die Amateure des Bundesligisten in der Kärntner Liga gegen ASKÖ Köttmannsdorf eine schwere Knieverletzung zu und wurde nach 22 Minuten ausgewechselt.

Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel: "Das ist eine bittere Nachricht für den Burschen und natürlich auch für unseren Verein. Wir werden Sebastian Soto in der Reha-Phase bestmöglich begleiten und ihn dabei unterstützen, möglichst schnell wieder auf den Platz zurückzukehren."

Sebastian Soto, der neben der amerikanischen auch die chilenische Staatsbürgerschaft besitzt und zu dessen Jugendvereinen auch Hannover 96 zählt, kam im Sommer 2022 vom englischen Norwich City zum Team von Cheftrainer Peter Pacult. Der Rechtsfuß kam bisher für die Waidmannsdorfer auf 19 Pflichtspiel-Einsätze und erzielte dabei ein Tor.

Bereits in der Vorsaison hatte der Mittelstürmer Verletzungspech und viel den kompletten Herbst bis in den März hinein wegen Rückenproblemen aus. Im Herbst 2022 hatte er lange auf seine Spielberechtigung zu warten und erlitt zudem später gegen Saisonende einen Bandscheibenvorfall.

