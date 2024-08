Im Sommer 2023 lotste SK Sturm Graz-Sportdirektor Andreas Schicker Szymon Włodarczyk für eine kolportierte Ablöse von 2,2 Millionen Euro von Gornik Zabrze an die Mur. Der großgewachsene, heute 21-jährige Pole schlug beim späteren Doublesieger sofort ein, traf in den ersten acht Pflichtspielen satte sieben Mal und steht nun, nachdem ihm heuer zumeist nur mehr die Reservistenrolle zuteil wurde, vor einem Wechsel in die italienische Serie B.

Traf gegen den FC Blau-Weiß Linz beispielsweise per Blitztor nach 40 Sekunden und bereitete den Fans der "Blackies" so manchen Jubelmoment: Szymon Wlodarczyk (Mitte), der nun nach Italien wechselt.



Zuerst leihweise an den "Stiefel", dann fix?

Beim Absteiger der Serie A, US Salernitana, soll Szymon Włodarczyk italienischen Medienberichten zufolge einen Leihvertrag über ein Jahr unterschreiben. Bei entsprechender Einsatzzeit des Polen in Kampanien kann dann ein fixer Kontrakt über drei weitere Jahre geschlossen werden - von einer Ablösesumme in der Höhe von etwa drei Millionen Euro wird berichtet.

Gestern wurde der 21-Jährige bereits in "Bella Italia" gesichtet - siehe VIDEO nachfolgend.

Fotocredit: RiPu-Sportfotos

Video: salernonotizie YouTube