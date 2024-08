Während der FC Red Bull Salzburg dem Rückspiel im UEFA-Champions-League-Play-off heute Abend gegen Dynamo Kiew (21 Uhr Ligaportal-LIVETICKER) und dem großen Ziel Aufstieg in die Gruppenphase der Königsklasse (diesmal neu im Liga-Modus) entgegen fiebert, scheint beim Vizemeister der nächste Sommer-Neuzugang ante portas zu stehen. Denn wie Transfer-Insider Fabrizio Romano weiß, befinden sich die Roten Bullen vor einer Verpflichtung des 18-jährigen Stürmer-Talents Edmund Baidoo (geb.: 30.01.2006) aus Ghana. Der aktuell beim norwegischen Zweitligisten Sogndal bis 31.12.2027 unter Vertrag steht.

Der Marktwert des afrikanischen Angreifers liegt derzeit bei 1,2 Mio. Euro (Quelle: Transfermarkt.at). Laut Fabrizio Romano sei der FC Red Bull Salzburg bereit für Edmund Baidoo 3,3 Millionen Euro Ablöse zu bezahlen, 1,2 Millionen an Boni könnten noch hinzukommen. In 22 Pflichtpartien in 2024 gelangen dem Rechtsfuß neun Treffer und sieben Assists.

Eine Verwandtschaft mit ÖFB-Teamspieler und Nachnamens-Vetter Samson Baidoo, Innenverteidiger bei RBS, gibt es übrigens nicht.

🔴⚪️🇬🇭 RB Salzburg agree deal to sign 2006 born talent Edmund Baidoo from Sogndal for €3.3m plus €1.2m add-ons.



Two Premier League clubs were also there but Baidoo decides for Salzburg as ideal step. pic.twitter.com/aMGc5mSAGy