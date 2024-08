Die WSG Tirol, heute Abend im Einsatz in der 2. Runde des UNIQA ÖFB Cups in Deutschlandsberg (19 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) empfängt in der ersten länderspielbedingten Ligapause der Saison 2024/25 am Mittwoch, den 4. September, im Gernot Langes Stadion den FC Ingolstadt 04 zu einem Testspiel. Ankick ist um 14 Uhr.

Nach dem Duell am 13. August gegen Harry Kane und den deutschen Rekordmeister FC Bayern München geht es für Lukas Sulzbacher und Matthäus Taferner mit der WSG Tirol in neun Tagen wieder in einem Testspiel gegen einen bayrischen Klub.

Gegen Ex-Klub von WSG Tirol-Torjäger Lukas Hinterseer

Das Trainerteam rund um Cheftrainer Philipp Semlic nutzt die anstehende Länderspielpause (02.-10. September), um ein Testspiel gegen den deutschen Drittligisten FC Ingolstadt 04 zu absolvieren. Der Ex-Klub von WSG-Mittelstürmer Lukas Hinterseer (derzeit verletzt) legte unter Cheftrainerin Sabrina Wittmann einen starken Saisonstart an den Tag und befindet sich derzeit mit sechs Punkten aus drei Spieltagen auf dem vierten Tabellenplatz der 3. Liga.

Mit einem transfermarkt.at-Marktwert von 6,93 Mio. € ordnen sich die 'Schanzer' aus Oberbayern in Reichweite der WSG Tirol ein, die mit 7,18 Mio. € knapp die Nase vorne hat.



Derzeit wird noch abgeklärt, ob eine Liveübertragung der Partie auf dem YouTube-Kanal der WSG Tirol stattfinden kann. Weitere Informationen folgen!

Fotocredit: IMAGO/kolbert-press