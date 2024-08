Nach der Verpflichtung des 19-jährigen Engländers Bobby Clark - wir berichteten - vor fünf Tagen, könnte ein weiterer Spieler des FC Liverpool zum FC Red Bull Salzburg mit Ex-"Reds"-Trainer Pepijin Lijnders wechseln. Laut dem Transferexperten Fabrizio Romano steht der österreichische Vizemeister in fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem FC Liverpool über eine Leihe von Stefan Bajčetić.

Stefan Bajčetić heuer Anfang Mai mit Jürgen Klopp, dem inzwischen ehemaligen Ex-Teammanager vom FC Liverpool. Unter dem RBS-Neo-Coach Pepijn Lijnders Co-Trainer war.

Romano zufolge befinden sich die Gespräche bereits in der Endphase. Der 19-jährige defensive Mittelfeldspieler mit serbischer Abstammung, der schon für die U21-Nationalmannschaft Spaniens aufgelaufen ist, soll auf der Wunschliste von Salzburg-Coach Pep Lijnders ganz oben stehen.

Stefan Bajčetić (geb.: 22.10.2004 in Viga) hat bisher zwölf Einsätze in der Premier League für Liverpool absolviert und dabei ein Tor erzielt. Darüber hinaus hat der Rechtsfuß vier Spiele in der UEFA Champions League bestritten. Sein Vertrag in Liverpool ist bis Juni 2027 datiert.

Ausgebildet wurde das Talent im Nachwuchs von Celta Vigo (2013-2020) und Liverpool FC (2020-2022).

🚨🔴⚪️ EXCLUSIVE: RB Salzburg in advanced talks to sign Stefan Bajčetić on loan from Liverpool.



Negotiations at final stages with details to be clarified but already underway, as Pep Lijnders wants Stefan.



Clubs in Spain also wanted him but RB Salzburg are now close. ⏳🇦🇹 pic.twitter.com/RVqFRw4LJx