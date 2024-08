Im Gegensatz zur deutschen Bundesliga spielen in der österreichischen Bundesliga zwölf Teams. Nach 22 Spieltagen werden die Mannschaften entsprechend ihrer Spielerfolge in zwei Gruppen unterteilt. Dabei handelt es sich um die Meister- und die Qualifikationsgruppe. Während in der ersten Gruppe um den Meistertitel der Saison gespielt wird, kämpfen die Teams der Qualifikationsgruppe um den Klassenerhalt und gegen den Abstieg. Am 5.9.2024 schließt das Transferfenster für die Spielsaison 2024/25. Schon jetzt sind Fußballfans gespannt, welche Kauf- und Wechselentscheidungen die laufende Bundesligasaison beeinflussen und verändern wird.

Photo by Juan Salamanca (Pexels)

Die Top-Anwärter auf den Meistertitel

Mit neun und sieben Tabellenpunkten finden sich die folgenden Vereine unter den Besten der 1. Bundesliga Österreichs.

FC Red Bull Salzburg: Bisher gute Torbilanz mit drei Siegen nach drei Spielen; Tabellenführer und große Fanbase. Neuzugänge standen frühzeitig fest. Unter anderem Sebastian Sommer (Borussia Dortmund U19), Bobby Clark, Vitor Matos und Pepjin Lijnders (Liverpool FC), Mamadou Sangare (TSV Hartberg) und Ignace Van der Brempt (Hamburger SV). SK Puntigamer Sturm Graz: Der Verein ist dem Tabellenführer dicht auf den Fersen. Bei vier Spielen kommt er auf drei Siege und ein insgesamt gutes Torverhältnis. Seine Transferentscheidungen stärken sowohl das Mittelfeld als auch die Verteidigung. Zu den Neuzugängen gehören Mike Diereth (Arsenal U21), Arjan Malic (SV Ried), Emir Karic (Darmstadt 98) und Lovro Zvonarek (FC Bayern München – Ausleihe). Das Zusammenspiel der Liverpooler kann sich als Glücksgriff erweisen. FC Blau-Weiß Linz: Nach vier Spielen kommt der Verein auf zwei Siege sowie ein Unentschieden und eine Niederlage. Leider ist das Torverhältnis mit 7:7 nicht sonderlich gut. Neben Alexander Schmidt (Austria Wien) hat sich der Verein für neun weitere Spieler der österreichischen Bundesliga entschieden. Mit Thomas Goiginger und Oliver Wähling (Vfl Osnabrück) haben es auch zwei Spieler aus der deutschen Bundeliga geschafft. Auch ein Spieler aus der Premiere League ist mit Radek Vitek (Manchester United U21) mit von der Partie. Bei den Transfer lag der Schwerpunkt auf den Torwärten sowie dem defensiven und offensiven Mittelfeld. FK Austria Wien: Vier Spiele ergaben für den FK Austria Wien eine Bilanz von zwei Siegen, einer Niederlage und einem Unentschieden. Das Torverhältnis fällt dabei eher beschaulich aus. Was die schon jetzt feststehenden Transfers im Sommer 2024 angeht, legte der Verein den Schwerpunkt auf die Stärkung der Verteidigung, des Mittelfelds und des Sturms. Daraus ergaben sich schon jetzt bekannte Transferentscheidungen für Maurice Malone (FC Basel), Nik Prelec (Cagliari Calcio), Matteo Pérez Vinlöf (FC Bayern München) sowie Rocco Sutterlüty, David Ewemade, Kenan Jusic, Aleksa Ilic und Osman Abdi (Young Violets). SK Rapid: Aktuell findet sich der Verein knapp über dem Mittelfeld der Bundesligatabelle. Nach vier Spielen kommt er auf ein solides Torverhältnis von 4:4 und auf zwei Siegen, ein Unentschieden und eine Niederlage. Seine Transferentscheidungen fielen für Madamou Sangaré (RB Salzburg), Louis Schaub (Hannover 96), Benjamin Böckle (Fortuna Düsseldorf) sowie Dominic Vincze und Benjamin Göschl (Rapid Wien) positiv aus.

Der Schwerpunkt wurde dabei auf den Sturm und mehr Kreativität im Mittelfeld gelegt.

Geringe Chancen auf den Meistertitel haben zudem der Cashpoint SCR Altach, der RZ Pellets WAC, der SK Austria Klagenfurt sowie der WSG Tirol, LASK, Grazer AK 1902 und der TSV Egger Glas Hartberg. Sie gelten als Außenseiter und können je nach Transferentscheidungen die Liste der aktuellen Top-Platzierungen mitbestimmen.

Ein echtes „Dark Horse“ und damit ein Außenseiter ist der Grazer AK 1902. Zu seinen bereits bekannten Neuzugängen gehören Spieler, die Fans aus der deutschen Bundesliga bekannt sind. Dazu gehören Jacob Italiano (Borussia Mönchengladbach), Juri Kirchmayr (Vfl Wolfsburg Nachwuchs) und Dennis Dressel (Hansa Rostock). Auch Romeo Vucic vom Spitzenverein FK Austria Wien wird den GAK 1902 zu Bestleistungen anspornen.

Prognosen für die Champions und Top 4

Der Blick auf die Bundesligatabelle der zurückliegenden Saisons macht die seit 2013/14 bisher ungebrochene Serie des RB Salzburg deutlich. Seit der Titelübernahme bis heute schafften es der sowohl Sturm Graz als auch Rapid Wien je vier Mal auf den zweiten Platz. Doch auch die Vizeerfolge von Austria Wien und LASK Linz sind nicht zu unterschätzen. Der Wahrscheinlichkeit der letzten zehn Jahre nach im Abgleich mit der aktuellen Bundesligatabelle fällt die Prognose daher wie folgt aus. Unter den Champions finden wir die folgenden Top 4:

RB Salzburg Sturm Graz LASK Linz Austria Wien (SK Rapid Wien)

Diese fünf Vereine sind unserer Meinung nach Anwärter für die Qualifikation für die Teilnahme an der UEFA Champions League, der UEFA Europa League und der UEFA Europa Conference League.

Auswirkungen auf Sportwetten

Diese zum jetzigen Zeitpunkt getroffenen Perspektiven und Prognosen nehmen bereits direkten Einfluss auf die Sportwettenquoten. Dies gilt vor allem für Langzeitwetten und die bisher anvisierten Titelgewinner sowie Top-Torschützen. Aufgrund der mittlerweile immer klarer werdenden Transferentscheidungen formieren sich die strategischen Möglichkeiten was die Teamaufstellungen angeht. Aus diesen Gründen lohnt es sich die Wettquoten im Blick zu behalten um schneller auf gute Quoten und Wettmärkte reagieren zu können. Besonders in dynamischen Ligen können sich die Quoten aufgrund von unerwarteten Entwicklungen rasch ändern.

Fazit: RB Salzburg nimmt erneut Kurs auf den Meistertitel

Die Transferentscheidungen im Sommer 2024 stehen vor ihrem Abschluss und verdeutlichen das Streben zum Meistertitel. Es wurde vor allem auf das Schließen von Schwachstellen geachtet, wobei die meisten Spielertransfer aus der österreichischen, deutschen, englischen und italienischen Bundesliga erfolgten. Unter den Transfers finden sich zudem viele junge Spieler aus der U21, sodass Traditionsvereine der 1. Bundesliga Österreichs verstärkt auf die vorhandenen Qualitäten von Nachwuchsspielern setzen. Fans dürfen gespannt sein, ob die Meisterschale wieder an den RB Salzburg geht und der Sturm Graz, LASK Linz oder Austria Wien als Vize nur vom Titel träumen können. Nicht zu vergessen sind die weiterhin vorhandenen Chancen des Außenseiters GAK 1902.