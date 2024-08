Vor dem bedeutsamen Rückspiel im Play-off der UEFA-Europa-League gegen Sporting Braga im Allianz Stadion (Donnerstag, 29.08., 21 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) wird beim SK Rapid ein weiterer Sommer-Neuzugang ins Gespräch gebracht. So könnte das Team von Cheftrainer Robert Klauß in der aktuellen Transferperiode noch Verstärkung im zentralen Mittelfeld bekommen. Im Fokus der Hütteldorfer steht der Norweger Tobias Børkeeiet. Laut dem norwegischen Nachrichtenportal "Adressa" hat der österreichische Traditionsklub Interesse an einer Verpflichtung des 25-Jährigen gezeigt.

Tobias Børkeeiet (r.) vor drei Jahren mit seinem damaligen Klub Bröndby Kopenhagen im UEFA-Champions-League-Quali-Spiel gegen den FC Salzburg und Karim Adyemi, inzwischen BVB.

Bei Rosenborg Trondheim keine "Hauptrolle" mehr in Meisterschaft

Tobias Børkeeiet (geb.: 18.04.1999 in Oslo), der sowohl auf der Position des Sechsers als auch als Achter eingesetzt werden kann, spielt derzeit für Rosenborg Trondheim und hat dort noch Vertrag bis 31.12.2025. Allerdings scheint der Rechtsfuß in den aktuellen Planungen seines Vereins keine zentrale Rolle zu spielen.

Obwohl der norwegische Nationalspieler in der Conference-League-Qualifikation in vier Spielen von Beginn an auf dem Platz stand, kommt er in der norwegischen Meisterschaft kaum zum Einsatz. Der ehemalige Nachwuchsnationalspieler war zwar im Oktober 2020 im Kader der A-Nationalmannschaft für das Spiel gegen das ÖFB-Team, kam jedoch nicht zum Einsatz.

Transfer oder Leihe?

Da sich Rosenborg finanziell momentan in einer angespannten Lage befindet, spekulieren norwegische Medien, dass ein fester Transfer wahrscheinlicher sein könnte als eine Leihe. Ein Wechsel des 1,88 Meter-Mannes zu Rapid könnte daher sowohl für den Spieler als auch für die Hütteldorfer eine Win-Win-Situation darstellen.

Mit einer möglichen Verpflichtung von Børkeeiet könnte Rapid seine Mittelfeldzentrale weiter verstärken und mehr Flexibilität im Kader haben. Auch um in der laufenden Saison in mehreren Wettbewerben konkurrenzfähig zu bleiben.

