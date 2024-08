Klagenfurter 3:0-Führung nach 30 Minuten als Sieg-Basis

ASV Siegendorf vs. SK Austria Klagenfurt 0:5 (0:3) - siehe auch HIER!

PAC Sportpark

Tore: Binder (14.), Wernitznig (19.), Bobzien (29.), Toshevski (78., 88.)

Austria Klagenfurt zeigt sich bei Regionalligist Siegendorf souverän und wirft mit einem 5:0 den letzten burgenländischen Vertreter aus dem Cup. Die Gastgeber kämpfen tapfer, können aus der ein oder anderen Chance aber kein Kapital schlagen. Der Bundesligist aus Kärnten hingegen ist abgebrühter.

Nicolas Binder schiebt wenige Meter vor dem Tor zur Führung ein (14.), Christopher Wernitznig legt per direktem Freistoß nur kurz darauf nach (19.). Trotz beherzter Gegenwehr der Burgenländer können die Kärntner noch vor der Pause nachlegen. Ben Bobzien trifft per Volley (29.).

Auch in Hälfte zwei ist es der Favorit gnadenlos vor dem Gehäuse. David Toshevski sorgt zunächst für das 4:0 (78.) und anschließend für den 5:0-Endstand aus Sicht der Pacult-Elf (89.). Klagenfurt schafft es damit, wie schon in den letzten vier Jahren, unter die besten 16 Teams des Bewerbs.

Arbeitssieg für WSG Tirol bei Drittligist Deutschlandsberg

Deutschlandsberger SC „Wonisch Installationen“ vs. WSG Tirol 2:4 (1:1) - siehe auch HIER

Koralmstadion Deutschlandsberg Tore: Syla (4./56.) bzw. Anselm (19.), Müller (52.), Okungbowa (69.), Diarra (90.+3) Regionalligist Deutschlandsberg verlangt der WSG Tirol alles ab, muss sich am Ende aber 2:4 geschlagen geben. Bajram Syla bringt den Außenseiter mit einem wunderschönen Distanzschuss bereits in der 4. Minute in Front. Der Bundesligist hat aber die Antwort parat und kann durch Tobias Anselm in der 19. Minute auf 1:1 stellen. Das Spiel gestaltet sich weiter temporeich, die nächsten Treffer sollten aber erst nach der Pause folgen. Kapitän Valentino Müller kann in der 52. Minute aus kurzer Distanz einschieben und dreht die Partie damit zu Gunsten der Tiroler. Doch Bajram Syla gelingt per Freistoß der nächste ansehnliche Treffer und damit der Ausgleich (56.). Die WSG lässt sich nicht verunsichern und kann eine drohende Verlängerung souverän abwehren. Osarenren Okungbowa (69.) und Mahamadou Diarra (93.) befördern den Favoriten in das Achtelfinale. Vergangene Saison schied Tirol bereits in der 2. Cup-Runde aus. SV Stripfing effizient auf Hoher Warte gegen Gastgeber Vienna First Vienna FC 1894 vs. SV Stripfing/Weiden 0:3 (0:2) - siehe auch HIER! Naturarena Hohe Warte Tore: Gabryel (15./Elfmeter), Kante (44.), Pecirep (84.) Der SV Stripfing darf im Duell zweier Zweitligisten den Aufstieg bejubeln. Die Niederösterreicher gewinnen in der 2. Cup-Runde 3:0 bei der Vienna. In der Anfangsphase haben die Wiener noch die klareren Chancen vorzuweisen. Ein Elfmeter von Gabryel bringt dann aber die Gäste in Führung (15.). Stripfing hat in weiterer Folge deutlich mehr Spielanteile. Das wird durch einen Treffer von Abdoulaye Kante kurz vor der Pause belohnt (44.). Mit Fortdauer der zweiten Hälfte wird die Vienna zwar gefährlicher, bringt den Ball aber nicht im Tor unter. Stattdessen kann Stripfing noch einmal nachlegen. Stürmer Darijo Pecirep besorgt den 3:0-Endstand (84.). Die Niederösterreicher stehen zum ersten Mal im Cup-Achtelfinale.

Matchwinner Cisse entscheidet Duell der Zweitligisten

FC Admira Wacker vs. SC Austria Lustenau 1:3 (0:1) - siehe auch HIER!

Datenpol Arena

Tore: Holzmann (53.) bzw. Cisse (11., 73.), Malicsek (65./Eigentor)

Für die Admira ist das Cup-Abenteuer nach einer 1:3-Niederlage gegen Austria Lustenau beendet. Die Südstädter finden im Duell der beiden Zweitligisten in der 1. Hälfte kaum Zugriff. Bei den Gästen ist es Namory Cisse, der mit einem frühen Tor für eine knappe Pausenführung sorgt (11.). Nach dem Seitenwechsel ist zunächst dann auch die Heimmannschaft besser im Spiel.

Manuel Holzmann trifft in der 53. Minute zum Ausgleich. Dann dreht aber Lustenau wieder auf und geht durch Mithilfe eines Gegners erneut in Führung. Lukas Malicsek befördert den Ball nach einer Flanke in das eigene Tor (65.). Die Vorarlberger bleiben am Drücker. Namory Cisse sorgt mit seinem zweiten Treffer für den 3:1-Endstand (73.) und lässt Lustenau das Achtelfinal-Ticket bejubeln.

Fischerauer führte Horner zum Heimsieg gegen 2. Liga-Rivale SKU Amstetten

SV Horn vs. SKU Ertl Glas Amstetten 3:1 (1:0) - siehe auch HIER!

Sparkasse Horn Arena

Tore: Barlov (40.), Fischerauer (63.), bzw. Herrmann (67.)

Der SV Horn behält im Niederösterreich-Duell mit einem 3:1 gegen Amstetten die Oberhand. In einem offenen Schlagabtausch zweier Zweitligisten dürfen die Gastgeber kurz vor dem Pausenpfiff erstmals jubeln. Ein abgefälschter Flachschuss von Din Barlov, nach Vorarbeit von Fischerauer, findet den Weg ins Tor (40.).

Im zweiten Abschnitt kann Kapitän Florian Fischerauer nach einem Konter nachlegen (63.). Amstetten gibt sich allerdings noch nicht geschlagen. Die Gäste machen die Partie durch ein Tor von Charles-Jesaja Herrmann noch einmal spannend (67.).

In der Nachspielzeit bekommt dann Horn aber einen Elfmeter zugesprochen und kann den Aufstieg besiegeln. Amir Abdijanovic verwertet zum 3:1 (91.).

SKN mit Chancenwucher, Bregenz cool

SKN St. Pölten vs. SC Schwarz Weiß Bregenz 0:2 (0:1)

NV Arena

Tore: Vucenovic (35.), Prirsch (57.)

Für den SKN St. Pölten gibt es in der 2. Cup-Runde an Schwarz Weiß Bregenz kein Vorbeikommen. Die Niederösterreicher müssen sich den Vorarlbergern im Duell 2. Liga vs. 2. Liga 0:2 geschlagen geben. Die Gastgeber haben etwas mehr vom Spiel. Christoph Messerer trifft bereits in der 3. Minute Aluminium.

Auch in weiterer Folge ist der SKN spielbestimmend, die besseren Nerven vor dem Tor beweist aber Bregenz. Mario Vucenovic verwertet im Eins-gegen-Eins sicher zur Führung (35.).

Im zweiten Abschnitt legt Florian Prirsch nach einem Eckball nach (57.). St. Pölten wirft zwar noch einmal alles nach vorne, hat Schwarz Weiß aber nicht mehr entgegenzusetzen. Dass bedeutet, dass sich Bregenz erstmals seit der Saison 2003/04 im Cup-Achtelfinale wieder.

Mittwoch weitere sechs Spiele / Cup-Hit in Ried

Am morgigen Mittwoch, 28. August, geht es in der 2. Runde im UNIQA ÖFB Cup mit sechs Spielen weiter. Die Top-Partie zwischen der SV Guntamatic Ried und Titelverteidiger SK Puntigamer Sturm Graz gibt es ab 18 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER.

Weil der SK Rapid (gegen SR Donaufeld), der LASK (gegen Sportunion Mauer) und der FC Red Bull Salzburg (gegen SC Wiener Viktoria) diese Woche in der Europacup-Qualifikation im Einsatz sind, wird die Cup-Ansetzung der betroffenen Duelle frühestens ab 2. September erfolgen.

Die Achtelfinal-Paarungen werden erst ausgelost, nachdem die 2. Runde komplett abgeschlossen ist. Der Termin wird zum ehestmöglichen Zeitpunkt bekanntgegeben.

Prämien

Als Prämien werden in der 2. Runde für jeden Heimverein 3.500 € und für jeden Auswärtsverein 8.000 € ausgeschüttet.

Weitere Termine im UNIQA ÖFB Cup 2024/25

Achtelfinale: 29. bis 31. Oktober 2024

Viertelfinale: 31. Jänner bis 2. Februar 2025

Halbfinale: 1. bis 3. April 2025

Finale: 1. Mai 2025

