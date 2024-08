Kräftemessen der Eurofighter: SK Rapid vs. FC Red Bull Salzburg (am Sonntag, den 1. September ab 17 Uhr im Ligaportal Live-Ticker). Rekord- kontra Serienmeister! Letzteres galt bei den Gästen zehn Jahre en suite, ehe die Mozartstädter in der Vorsaison mit dem Vizemeistertitel vorlieb zu nehmen hatten. Das "wurmt" die Roten Bullen. Die mit der neuen Spielzeit besonders hungrig angreifen, wettbewerbsübergreifend acht Spiele in 2024/25 unbesiegt sind und auch noch eine "Rapid-Rechnung" offen haben. Interwetten schenkt dir für dieses Spiel eine 20 (!) € Freebet (nur für Neukunden) mit dem Bonuscode SCRRBS24

Wie beim jüngsten Duell am 5. Mai in Wien-Hütteldorf wird es auch am kommenden Sonntag zwischen dem SK Rapid und FC Red Bull Salzburg hoch hergehen.

Hütteldorfer Heimstärke kontra Erfolgsserie der Champions League-Starter aus Salzburg

Neun Bundesligaspiele in Folge kehrte der FC Red Bull Salzburg aus Wien-Hütteldorf in die Mozartstadt zurück, die letzte Niederlage war Jahre her, mit 0:2 am 24. Februar 2019. Dann der Nimbus der Unbesiegbarkeit der Gäste im Allianz Stadion: 7 Siege, 2 Remis. Ehe Rapid seinerseits heuer am 5. Mai die Unserie stoppte und die Roten Bullen besiegte. Wie über fünf Jahre zuvor mit 2:0. Jetzt wollen Amar Dedic & Co. Revanche und werden mit breiter Brust anreisen.

Denn das im Sommer neuformierte Team von Neo-Cheftrainer Pepijn Lijnders strotzt vor Selbstvertrauen, stieg souverän mit einem 6:0-Kantersieg in Dornbirn im ÖFB-Cup auf, holte in der Liga das Punktemaximum aus drei Spielen und feierte in der Champions League mit den Erfolgen in der Qualifikation über Twente Enschede und im Play-off Dynamo Kiew den sechsten Einzug in Folge in den Grunddurchgang der Königsklasse, der diesmal im neuen Liga-Modus ausgetragen wird.

Gegen RB Salzburg bereits 12. Pflichtpartie in 2024/25

Auch der SK Rapid startete furios in die neue Saison, blieb wettbewerbsübergreifend in den ersten acht Partien unbesiegt, feierte dabei sogar sieben Siege (ein Remis). Auch wenn der grün-weiße Flow zuletzt mit zwei empfindlichen Niederlagen (1:2 im Europacup in Braga, 0:3 in der Liga beim FC Blau-Weiß Linz) gebremst wurde, hat es das Team um Cheftrainer Robert Klauß am Donnerstag noch in eigener Hand, um im Play-off-Rückspiel der Europa League gegen die Portugiesen den Aufstieg in die EL-Gruppenphase zu schaffen.

Wenn nicht, ist definitiv jene in der Europa-Conference-League sicher. Kapitän Matthias Seidl & Co. setzen auf ihre Heimstärke, wurden doch im Allianz Stadion bisher sowohl die beiden internationalen wie nationalen Partien gewonnen, bei gesamt 11:1-Toren. Darunter begeisternde Siege über Doublegewinner SK Sturm Graz (1:0), Wisla Krakau (6:1) und Trabzonspor (2:0).

Ligaportal.at überträgt dieses Spitzenspiel am kommenden Sonntag ab 17:00 wie immer live.

Fotocredit: RiPu-Sportfotos