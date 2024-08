Europacup-Duft liegt am Sonntag im Hütteldorfer Allianz Stadion in der Luft, wenn sich mit dem SK Rapid und dem als zweites rot-weiß-rotes Team für die Königsklasse qualifizierten Vizemeister FC Red Bull Salzburg zwei "Eurofighter" im emotionsgeladenen Bundesliga-Schlager der 5. Runde (ab 17:00 Uhr im Ligaportal-Live-Ticker) duellieren. Über 200 Millionen Euro Kaderwert stehen sich dabei in der Bundeshauptstadt gegenüber, wenngleich 178 Mio. davon auf die Roten Bullen entfallen, die nach der 0:2-Niederlage beim letzten Auftritt im Weststadion mit Grün-Weiß aber noch eine Rechnung offen haben. Dieser Knaller wird auf ligaportal.at von Betway.com präsentiert.

CL-Dauergast zeigt national und international heuer wieder mächtig auf

In der Bundesliga scheinen die Mozartstädter heuer wieder zum "Maß aller Dinge" zu avancieren, stehen als einziges Team noch makellos an der Spitze und wollen um jeden Preis zurück auf den "Meister-Thron". Doch auch international vermag das Team von Neo-Trainer Pepijn Lijnders gehörig aufzuzeigen: Über die Hürden FC Twente Enschede und Dynamo Kiew bahnte sich der Salzburger Weg in Richtung neu geschaffener Liga-Phase der UEFA Champions League. Nach Jahren des "Qualifikations-Fluchs" gelang den Roten Bullen damit nun schon zum sechsten Mal in Serie der Sprung in den Hauptbewerb der Königsklasse. Erstmals überhaupt sind damit zwei österreichische Teams auf der ganz großen Fußball-Bühne vertreten, um sich mit der Weltelite zu messen.

Grün-Weiß unter Robert Klauß zurück in Europa

Auch beim SK Rapid zeigt das Formbarometer heuer wieder nach oben, wenngleich das letzte Ligaspiel beim FC Blau-Weiß Linz deutlich mit 0:3 verloren ging. Auf internationaler Ebene geigt die Truppe von Robert Klauß ebenfalls auf und steht nach zwei Jahren der Gruppenphasen-Abstinenz, in denen man unter anderem 2022/23 mit einem überraschenden Play-off-Aus gegen den FC Vaduz für negative Schlagzeilen sorgte, wieder in einem Hauptbewerb auf europäischem Parkett. Nach dem gestrigen sehr, sehr bitteren Unentschieden gegen Sporting Braga müssen die Rapidler aber mit der Conference League vorliebnehmen. Die Hütteldorfer haben aufgrund ihres Play-off-Auftritts am Donnerstag zwei Tage weniger Regenerationszeit als die Roten Bullen, dafür ein grün-weißes Tollhaus namens Allianz Stadion als "12. Mann" auf ihrer Seite.

Fotocredit: Ligaportal