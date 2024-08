Er wurde am 16. Juni 1999 in Seoul in Südkorea geboren, absolvierte in der Saison 2021/2022 gesamt 44 Pflichtpartien für den LASK (ein Tor, zehn Assists) und wechselte von den Linzern im August 2022 zu KAA Gent in die Jupiler Pro League: Hyun-seok Hong. Der laut Sky nun vor einem Transfer aus Belgien zum deutschen Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 steht.

In Vorsaison 43 Einsätze für KAA Gent

Der Vertrag des 25-jährigen Südkoreaners (aktueller Marktwert: 9 Mio. Euro, Quelle Transfermarkt.at) in Gent läuft noch bis Sommer 2025. Von daher ist bei einem vorzeitigem Wechsel eine Ablöse fällig, die sich dem Vernehmen nach auf etwa sechs Millionen Euro beläuft. Beginnend mit einer Leihe spielte der offensive Mittelfeldspieler von 2019 bis 2022 drei Jahre lang für den LASK sowie die OÖ Juniors.

Hyun-seok Hong absolvierte in der abgelaufenen Saison für seinen Klub KAA Gent wettbewerbsübergreifend 43 Pflichtpartien und brachte es dabei auf sieben Tore und acht Assists. Seine erste Station in Europa war im Frühjahr 2018 die SpVgg Unterhaching (U18), eineinhalb Jahre später ging es für den mittlerweile siebenmaligen Nationalspieler von Südkorea (drei Tore) erstmals nach Österreich und Linz bzw. Pasching.

