Mit dem Traditionsduell zwischen dem noch ungeschlagenen Tabellenführer der ADMIRAL 2. Liga, SV Guntamatic Ried, und dem Doublegewinner der Vorsaison, dem SK Sturm Graz, kam es in der zweiten Runde des UNIQA ÖFB-Cups zu einem richtigen Kracher, in der sich die Blackies am Ende dank ihrer Effizienz mit 3:1 durchsetzten. Nachfolgend die STATEMENTS der beiden Cheftrainer Christian Ilzer und Maximilian Senft nach der Pokal-Partie!

Trotz einer engagierten Leistung und zahlreichen Chancen, unter anderem durch Jonas Mayer (hier im Bild), musste sich die Sportvereinigung aus Ried dem amtierenden Meister, Cupsieger sowie Champions League-Teilnehmer SK Sturm Graz geschlagen geben

"Ich habe meiner Mannschaft zwar vieles zugetraut, aber..."

Maximilian Senft, Trainer SV Guntamatic Ried:

...über das Spiel: "Ich glaube, in den ersten 35 Minuten spielen wir auf ein Tor. Ich habe meiner Mannschaft zwar vieles zugetraut, doch mit so einem Start hätte ich nicht gerechnet. Es hat mich schon auch ein Stückchen überrascht. Wenn du eine Cup-Sensation gegen den amtierenden Doublesieger schaffen willst, musst du in dieser Phase mindestens mit 1:0 in Führung gehen.

Plötzlich steht es dann aus dem nichts 2:0 für Sturm. Mit der Roten Karte haben wir die Überzahl nicht ruhig genug fertig gespielt. Man sieht, wohin unser Weg noch gehen muss. Am Ende hat Sturm es clever gemacht und dazu kann ich ihnen auch nur gratulieren."

...auf die Frage, ob eine solche Stimmung in der nächsten Saison zur alltäglichen Situation werden kann: "Ich glaube, dass das jetzt genau die Gefahr ist. Wir haben das Spiel über große Phasen hervorragend gespielt, doch es wartet in weniger als 72 Stunden Lafnitz.

Wir dürfen nicht den Fehler machen, uns noch länger mit dieser Partie zu beschäftigen, weder im positiven als auch im negativen. Lafnitz ist jetzt ein ganz anderer Gegner, ich glaube, es wird eins der gefährlichsten Spiele in dieser Saison werden."

...über die Stimmung im Stadion: "Es war eine überragende Stimmung. Das Stadion hat uns wirklich gepusht, die Kurve war sensationell. In den ersten 35 Minuten war eine richtige Symbiose zwischen Mannschaft und den Fans. Es war richtig schön. Wir wollen so begeistern, dass in Zukunft ähnlich viele Leute ins Stadion kommen werden."

"Großen Respekt vor der Leistung von Ried"

Christian Ilzer, Trainer SK Sturm Graz:

...über den Sieg: "Das Ergebnis stimmt, wir haben kein einfaches Los gezogen. So hat sich das Spiel auch gestaltet, Ried hat die Anfangsphase dominiert, waren einfach deutlich energievoller. Sie haben uns vor richtigen Problemen gestellt. Wir haben dann etwas umgestellt und waren in diesen zwei Standardsituationen einfach effizient.

Ried ist eine Abwehr, die nicht einfach zu knacken ist. Wir hatten dann noch die ein oder andere Chance, die gut herausgespielt war. Nach der Roten Karte hatten wir ein gutes Unterzahlspiel. Der Sieg war am Ende verdient, doch großen Respekt vor der Leistung von Ried. Sie haben mir schon in der Vorbereitung auf dieses Spiels sehr gut gefallen. Eine richtig stimmige Mannschaft. Auch wenn es noch sehr früh ist, sind die Rieder sicher bundesligareif."

"Ich kann gratulieren, wie es in Ried derzeit abläuft"

...auf die Nachfrage, ob es in der nächsten Saison öfters Duelle gegen Ried geben wird: "Ich kann gratulieren, wie es in Ried derzeit abläuft. Ich sehe wie ein Kader zusammengestellt wird, da ist überall eine Idee vorhanden, man deckt alle Spielphasen ab. Es sind Spieler bei Ried, die diese Phasen sehr gut bewältigen können, damit es für den Gegner richtig schwer wird.

Für mich ist nicht nur die Mannschaft und das Betreuerteam, sondern auch das Stadion und das ganze Umfeld bundesligareif. Auch wenn es für uns und unsere Fans eine weite Fahrt ist, würde es mich freuen, wenn wir noch öfters gegen Ried spielen würden."

Die SV Guntamatic Ried unterliegt dem SK Sturm Graz mit 1:3 und scheidet somit aus dem ÖFB Cup aus.#svried #seit1912 #desismeiverein pic.twitter.com/FpZNY0WWsg — SV Ried 1912 (@svried1912) August 28, 2024

Fotocredit: Reinhard Schröckelsberger