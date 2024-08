Die WSG Tirol gibt am heutigen Donnerstag die Verpflichtung des 28-jährigen Offensivspielers Florian Rieder bekannt. Der Innsbrucker schnürte bereits von 2019 bis 2021 seine Schuhe für den Tiroler Bundesligisten und war zuletzt für den Wolfsberger AC aktiv.



'Man trifft sich immer zweimal im Leben'. Dieses bekannte Sprichwort trifft nun auch auf Florian Rieder und die WSG Tirol zu. Nach drei Jahren in Kärnten beim SK Austria Klagenfurt und dem Wolfsberger AC kehrt der Rechtsfuß mit sofortiger Wirkung in sein Heimatbundesland Tirol zurück und ist somit bereits der 15. Tiroler (!) im Kader der Grün-Weißen aus Wattens. Rieder, der bereits 130 Einsätze (10 Tore | 19 Assists) in der ADMIRAL Bundesliga sowie 43 Auftritte (4 Tore | 10 Assists) in der 2. Liga zu Buche stehen hat, wird künftig mit der Rückennummer 33 auflaufen.



Philipp Semlic (Cheftrainer) freut sich, Florian Rieder in der WSG-Familie willkommen zu heißen: "Wir bekommen mit Florian einen Spieler dazu, der mit seinen Qualitäten zwischen den Linien, seiner Torgefahr und seiner Kreativität unser Offensivspiel variabler machen wird. Wir sind froh, dass es geklappt hat."



Florian Rieder über seine Rückkehr zur WSG Tirol: "Ich fühle mich sehr gut. Ich bin glücklich, wieder bei der WSG und somit in der Heimat zu sein. Auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit."

Foto: WSG Tirol