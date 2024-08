Der FC Blau-Weiß Linz stellt ab sofort den Verkauf der Dauerkarten für die Saison 2024/25 ein und zieht somit eine Abo-Obergrenze ein. Bisher wurden rund 3.200 Abos verkauft, dies entspricht einer Stadion-Auslastung von rund 65 Prozent (bezugnehmend auf die für den FC Blau-Weiß Linz verkäuflichen Karten) und stellt einen Rekordwert für den Klub dar.

Statement Christoph Peschek:

„Wir freuen uns und sind dankbar für die enorme Unterstützung unserer Fans! Die Steigerung von rund 450 Abos in der Saison 2022/23 auf 3.200 ist ein Grund zu Freude und belegt gleichzeitig die positive Entwicklung des Klubs auf allen Ebenen. Aufgrund der Wachstumsstrategie des Klubs und der stetigen Steigerung von Fans und SympathisantInnen des Klubs, wollen wir diesen auch die Chance geben, eine Tageskarte zu erwerben. Daher wird der Verkauf der Abos bei den nun rund 3.200 gestoppt. Ebenso wird damit das Produktversprechen für Mitglieder und AbonnentInnen eingehalten, ein realistisches Vorkaufsrecht bei Topspielen in Anspruch nehmen zu können. Wir werden dieses Vorgehen nach Ende der Saison evaluieren und gegebenenfalls für nächste Saison Adaptierungen vornehmen“, so Geschäftsführer Christoph Peschek.

Foto: Harald Dostal / www.sport-bilder.at