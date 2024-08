Der SK Puntigamer Sturm Graz gibt die Verpflichtung von Malick Yalcouyé bekannt. Der 18-jährige zentrale Mittelfeldspieler ist Doppelstaatsbürger der Elfenbeinküste sowie Malis und kommt leihweise aus der englischen Premier League von Brighton & Hove Albion zum SK Sturm.

Yalcouyé wechselte erst diesen Sommer von IFK Göteborg zu Brighton, nach Schweden war er im Februar 2024 aus seiner ivorischen Heimat von ASEC Mimosas gekommen. In Graz unterschreibt Yalcouyé einen Vertrag bis Sommer 2025 und wird in dieser Saison die Rückennummer 8 tragen.

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker: „Malick Yalcouyé ist ein hochveranlagter junger Spieler, den wir schon in seiner Zeit bei Göteborg genau verfolgt hatten. Mit seiner Zweikampfstärke und Dynamik ist er ein absoluter Profilspieler und bringt ein weiteres Element in unser Mittelfeld, das uns mehr Möglichkeiten gibt und uns breiter aufstellt. Ich möchte mich auch bei Brighton für die hervorragende Zusammenarbeit bedanken, die bereits seit Kjell Scherpens Transfer besteht und uns eine hervorragende Gesprächsgrundlage mit den sportlichen Verantwortlichen dort ermöglicht. Wir freuen uns, dass Malick in Graz unterschrieben hat und sind davon überzeugt, dass er der Mannschaft helfen kann."

Malick Yalcouyé sagt: „Sturm Graz hat sich sehr um mich bemüht und mir erklärt, welche Pläne sie mit mir haben. Die Chance, mich hier weiterzuentwickeln, neue Erfahrungen zu sammeln und mit dem SK Sturm international zu spielen, ist sehr reizvoll für mich und ich freue mich sehr auf diese Aufgabe!"

Foto: SK Sturm Graz