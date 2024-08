Der GAK 1902 muss am heutigen Donnerstag ein Verletzungsupdate geben. Markus Rusek erlitt eine Sprunggelenksverletzung.

"Leider hat sich unser Mittelfeldspieler Markus Rusek im Training verletzt. Bei einer Untersuchung wurde festgestellt, dass Markus eine Verletzung am linken Sprunggelenk erlitten hat, genauer gesagt am Syndesmoseband. Die voraussichtliche Ausfallzeit wird auf etwa drei Monate geschätzt", so der GAK in einer Aussendung.