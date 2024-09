Topspiel zwischen dem SK Rapid vs. FC Red Bull Salzburg am heutigen Sonntag, den 1. September (17 Uhr Ligaportal LIVETICKER). Duell der Eurofighter. Beide unter der Woche im EC-Play-off mit unterschiedlichem Erfolg: Während die Roten Bullen sich gegen Dynamo Kiew durchsetzten und zum sechsten Mal in Folge in den Grunddurchgang der Champions League einziehen, verpasste Rapid gegen Sporting Brava auf der Zielgeraden das Europa League-Ticket, steigt stattdessen im Herbst in die Conference League ein. Interwetten schenkt dir für dieses Spiel eine 20 (!) € Freebet (nur für Neukunden) mit dem Bonuscode SCRRBS24

Bei der letzten Partie heuer am 5. Mai im Allianz Stadion zwischen dem SK Rapid und FC Red Bull Salzburg hatte Oscar Gloukh mit den Roten Bullen einen schweren Stand gegen Matthias Seidl, Guido Burgstaller und die Grün-Weißen. Und diesmal?

Rote Bullen blieben in allen acht Spielen unbesiegt

Nachdem die erfolgsverwöhnten Salzburger nach zehn Meistertiteln en suite in der Vorsaison mit dem Vizemeistertitel hinter Double-Gewinner SK Sturm Graz zu begnügen hatten, greifen die Roten Bullen mit der neuen Saison an. Unter Neo-Cheftrainer Pepijn Lijnders kommt dabei Freude und Begeisterung auf.

Wettbewerbsübergreifend sind Amar Dedic & Co. in den bisherigen acht Spielen unbesiegt geblieben, in der ADMIRAL Bundesliga gar makellos: Drei Partien = neun Punkte! Der Spitzenreiter will den Schwung mitnehmen und zugleich Revanche nehmen für die 0:2-Niederlage heuer am 5. Mai in Wien-Hütteldorf.

Sechste "englische Woche" in Folge endet Sonntag für SK Rapid

Der SK Rapid will demgegenüber den Turnaround schaffen und vor der ersten länderspielbedingten Ligapause wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Und das zum Ende der bereits sechsten "englischen Woche" für die Elf vom deutschen Cheftrainer Robert Klauß. Die Partie gegen RB Salzburg ist bereits die zwölfte in der noch jungen Saison. In den ersten neun Spielen blieben die Hütteldorfer mit ÖFB-Cup, Bundesliga und Europa League-Qualifikation unbesiegt, holten dabei stolze sieben Siegen (ein Remis).

Zuletzt blieben Kapitän Matthias Seidl & Co. jedoch drei Mal ohne vollen Erfolg, verloren 1:2 in Braga (wenn auch fast die gesamte Spielzeit zu zehnt), dann 0:3 in der Liga beim FC Blau-Weiß Linz und gestern im Retourmatch gegen die Portugiesen wurde ein 2:0-Vorsprung noch "aus der Hand gegeben". Am Ende 2:2 und Gesamtscore von 2:3, wodurch es nunmehr für die Grün-Weißen statt Europa League in die Conference League umzusteigen gilt.

Ligaportal.at überträgt dieses Spitzenspiel am kommenden Sonntag ab 17:00 wie immer live.

Fotocredit: Josef Parak