Was vor drei Tagen spekuliert (wir berichteten), ist nun beschlossene Sache: Tobias Børkeeiet kommt zum SK Rapid. Wie die Hütteldorfer vermelden, sind alle Formalitäten erledigt und daher kann der Wechsel des 25-jährigen Mittelfeldspieler offiziell bestätigt werden. Der Norweger erhält einen bis vorerst zum Ende der Saison 2025/26 laufenden Vertrag mit einer Option auf Verlängerung. Børkeeiet ist der vierte Spieler aus Norwegen nach Jan Åge Fjørtoft (1989 – 1993), Ragnvald Soma (2009 – 2012) und Veton Berisha (2017 – 2019), der das grün-weiße Trikot tragen wird. Siehe auch SOMMER-TRANSFERS!

Markus Katzer (l.) mit Neuzugang Tobias Børkeeiet

„Mit fast 1,90 Metern groß gewachsener Spieler, der sowohl auf der Sechs, aber auch Innenverteidigung spielen kann"

Der am 18. April 1999 geborene Rechtsfuß stammt aus der Nachwuchsschmiede seines Heimatvereins Stabaekund wechselte als 20-Jähriger für zweieinhalb Jahre zu Bröndby IF nach Dänemark. Nach 46 Pflichtspielen (ein Tor) kehrte er im Jänner 2022 nach Norwegen retour und war seitdem bei Rosenborg Trondheim (58 Pflichtspiele/zwei Tore) engagiert. Tobias Børkeeiet absolvierte zahlreiche Länderspiele für die Nachwuchsauswahlen von Norwegen und kann zudem auf die Erfahrung von zwölf Einsätzen in UEFA-Klubbewerben zählen. Vier davon in der laufenden Saison im Rahmen der Qualifikation zur UEFA Conference League, in einer Ligaphase für diesen Bewerb oder auch die UEFA Europa League ist der defensive Mittelfeldspieler, der auch einige Partien als zentraler Abwehrspieler absolviert hat, dann aber auch für seinen neuen Klub einsatzberechtigt.



SK Rapid-Geschäftsführer Sport Markus Katzer sagt zum aktuellen Neuzugang: „Tobias Børkeeiet verfügt über ein Profil, das wir gesucht haben. Er ist mit fast 1,90 Metern ein groß gewachsener Spieler, der sowohl auf der Sechs im Mittelfeld, aber auch in der Innenverteidigung spielen kann. Er ist im besten Fußballeralter, ballsicher und verfügt auch über einiges an Erfahrung. Er wird unserem Kader auch in der Breite helfen, um uns noch besser auf das dichte Programm in den kommenden Monaten vorbereiten zu können. Tobias verfügt über eine gute Technik und bringt das notwendige Spielverständnis mit."



Markus Katzer ergänzt: „Nach dem Abgang von Nikolas Sattlberger zu Genk haben wir bekanntlich vorerst keinen Ersatz geholt. Wir sind grundsätzlich mit unserem bisherigen Kader zufrieden, haben aber nach eingehenden Analysen beschlossen, dass es sinnvoll ist, einen weiteren Spieler zu holen, der eine starke Alternative sowohl für das defensive Mittelfeld als auch die Innenverteidigung ist. Bei Tobias Børkeeiet haben nun alle Rahmenbedingungen gepasst und daher freue ich mich, ihn künftig in unserem Team willkommen zu heißen.“



Tobias Børkeeiet hat in Wien bereits alles sportmedizinischen Tests erfolgreich absolviert und seinen künftigen Mannschaftskollegen beim Match gegen Braga im Allianz Stadion die Daumen gedrückt. Er selbst meint zu seinem Wechsel nach Hütteldorf: „Ich freue mich sehr, dass ich künftig für Rapid und vor dieser tollen Fangemeinde spielen darf. Ich blicke den Herausforderungen in der Liga, dem nationalen Pokal und natürlich ganz besonders der UEFA Europa League (alternativ: UEFA Conference League) mit großer Zuversicht entgegen.“



Der Neo-Rapidler wird künftig das Trikot mit der Rückennummer 16 tragen.

