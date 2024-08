Nach vier gespielten Runden in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 liegt der FC Blau-Weiß Linz mit sieben Punkten aktuell auf dem dritten Tabellenrang, hinter den Champions-League-Klubs FC Red Bull Salzburg und SK Sturm Graz. In der Vorsaison hatte das Scheiblehner-Team nach vier Runden nur einen Punkt. Das zeigt einmal mehr die große Entwicklung der Mannschaft. Nach dem 3:0-Coup in der vergangenen Runde gegen Rekordmeister SK Rapid sollen jetzt auswärts gegen Austria Klagenfurt (Samstag, 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) die nächsten Zähler folgen. Beide Teams unter der Woche mit ÖFB-Cup-Siegen.

Es läuft derzeit bei Anderson und der "Brasilien-Connection" der Blau-Weißen sowie dem Scheiblehner-Kollektiv, die erfolgreich in die Saison gestartet sind und vor der ersten länderspielbedingten Ligapause am Samstag in Klagenfurt nachlegen wollen.

"Fahren mit breiter Brust nach Klagenfurt und wollen auch dort auf Sieg spielen"

Die Kärntner konnten nach dem Saisonfehlstart gegen den WAC (1:4-Niederlage) ihre Leistung stetig steigern. Zuletzt feierten sie am vergangenen Wochenende gegen die WSG Tirol ihren ersten Saisonsieg. In der abgelaufenen Saison blieb den Blau-Weißen gegen die Meistergruppren-Mannschaft von Cheftrainer Peter Pacult ein Torerfolg verwehrt. Zunächst gab es am 30. September 2023 ein umkämpftes 0:0 in Linz und im Retourmatch in Klagenfurt durch den Doppelpack von Aaron Schwarz einen 2:0-Heimsieg der Violetten. Zumindest der 20-jährige Stürmer wird die Gäste diesmal nicht mehr ärgern, wechselte Schwarz doch diesen Sommer zum Liga-Rivalen TSV Hartberg

Blau-Weiß-Cheftrainer Gerald Scheiblehner: "Austria Klagenfurt hat in Tirol einen sehr wichtigen Auswärtssieg eingefahren und sie werden jetzt versuchen, dass sie zuhause nachlegen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hatten sie sehr schnell wieder eine kompakte Mannschaft auf dem Platz. Es wird daher eine sehr schwere Nuss, die wir hier knacken müssen. Nichtsdestotrotz fahren wir mit sehr sehr guten Ergebnissen sowie einer breiten Brust nach Klagenfurt und wollen auch dort auf Sieg spielen."

Personalupdate

Neben den beiden Langzeitverletzten Joao Luis Soares Alves und Oliver Wähling muss Cheftrainer Gerald Scheiblehner am Samstag auch auf Lucas Dantas (Bänderüberdehnung im Knöchel), Martin Moormann (Muskelfaserriss) sowie Lukas Tursch (Syndesmosebandriss) verzichten.

