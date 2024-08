Die WSG Tirol gastiert am Samstagabend (19:30 Uhr Ligaportal-LIVETICKER) im Rahmen der 5. Runde der ADMIRAL Bundesliga im Einzelspiel beim SK Puntigamer Sturm Graz. Für die Grün-Weißen aus dem Heiligen Land wird das Match beim amtierenden Double-Gewinner zum absoluten Härtetest. Schiedsrichter ist Josef Spurny.

In die Knie gehen will der Wahl-Steirer Philipp Semlic mit seiner Mannschaft gegen den Meister zwar nicht, doch in den jüngsten drei Duellen gab es für die WSG Tirol gegen den SK Sturm weder einen Tor- noch Punkterfolg, waren es dennoch bei den beiden 0:2-Niederlagen in Innsbruck wie jener mit 0:1 in Graz-Liebenau stets enge Partien. Das letzte Aufeinandertreffen in der Merkur Arena entschied SK-Abwehrchef Gregory Wüthrich mit seinem "Goldtor" in der 44. Minute.

"Der SK Sturm Graz ist die intensivste Mannschaft Österreichs"

Die erste "englische Woche" für die WSG Tirol neigt sich mit dem Gastspiel beim SK Puntigamer Sturm Graz dem Ende zu, ehe am Montag die erste länderspielbedingte Ligapause (02.-10. September) der noch jungen Saison 2024/25 ansteht. Wie auch die Grün-Weißen aus Wattens waren die 'Blackies' aus der steirischen Landeshauptstadt unterwöchig im Einsatz und konnten in der 2. Runde des UNIQA ÖFB Cups die SV Guntamatic Ried mit 3:1 bezwingen und ebenfalls ins Achtelfinale einziehen.



Nach dem 4:2-Cupsieg am Dienstagabend gegen den Deutschlandsberger SC blieb der WSG-Tross gleich in der Steiermark und bereitete sich südlich von Graz auf die schwere Aufgabe gegen die Ilzer-Elf vor.

"Der SK Sturm Graz ist die intensivste Mannschaft Österreichs. Es wird eine Challenge, da dagegenzuhalten. Wir werden versuchen, ihnen mit unserer Art und Weise wehzutun. Es ist aber klar, dass wir viele Duelle haben und viel aus dem Druck herausspielen müssen. Wir müssen sehr sauber verteidigen und bei den zweiten Bällen eine gute Intensität draufbringen", warnt Cheftrainer Philipp Semlic vor jener Mannschaft, die in der abgelaufenen Saison das Double bestehend aus Meisterschaft und UNIQA ÖFB Cup für sich entscheiden konnte und gegen die der Tiroler Bundesligist seit dem Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga noch sieglos ist.

Premiere für das neue WSG-Auswärtstrikot

Vor nahezu ausverkauftem Haus in Graz-Liebenau werden Kapitän Valentino Müller & Co. am Samstag erstmals das neue Auswärtstrikot der Saison 2024/25 überstreifen. Dieses erstrahlt in dieser Spielezeit wieder in Dunkelblau und ist ab sofort im Onlineshop sowie im Fanshop in Wattens erhältlich.

🥁 Ein echter Hingucker: Unser neues Auswärtstrikot 2024/25! 🔵👕



🛍️ Das Auswärtstrikot ist ab sofort online unter https://t.co/Iejh92HQQq sowie im Fanshop in Wattens erhältlich!#WirSiegenGemeinsam pic.twitter.com/KKTdIEr3Ga — WSG Tirol (@WSGTIROL) August 30, 2024

Fotocredit: WSG Tirol