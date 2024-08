Defensivspezialist Mohamed Ouedraogo unterschreibt einen neuen, langfristigen Vertrag beim SCR Altach. Der 21-jährige "Momo" kam im Winter 2023 von seinem Heimatverein SC Majestic ins Rheindorf. Zunächst wurde er dann für die Juniors eingesetzt, ehe er bereits im Sommer 2023 fester Teil des Profikaders wurde. In der abgelaufenen Spielzeit empfahl er sich auch für das Nationalteam von Burkina Faso, zählt dort mittlerweile zu den Stammspielern und wird auch kommende Woche, nach dem Match gegen Austria Wien in der ADMIRAL Bundesliga (So., 17:00 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), für sein Land im Einsatz sein.

Läuft weiter im Ländle auf: Mohamed Ouedraogo, hier im Bild mit Sportdirektor Roland Kichler (v.l.)

"...hochtalentierter junger Spieler, der noch nicht am Ende seiner Entwicklung angelangt ist"

Roland Kirchler, Sportdirektor: „Mit Mohamed Ouedraogo haben wir einen hochtalentierten jungen Spieler in unseren Reihen, der noch nicht am Ende seiner Entwicklung angelangt ist. Er hat seine Leistung und Entwicklung in den ersten Runden der Saison erneut unter Beweis gestellt. Wir freuen uns, dass er weiterhin bei uns ist und hoffen, dass wir ihn weiterhin in seiner Entwicklung unterstützen und fördern können. Mit ihm haben wir ein Paradebeispiel dafür, dass der Weg über die Juniors auch in die Bundesliga führen kann.“



Mohamed Ouedraogo: „Ich fühle mich absolut wohl beim SCR Altach und bin sehr zufrieden, wie meine ersten 1,5 Jahre hier verlaufen sind. Ich freue mich, auch in den nächsten Jahren hier sein zu können und möchte der Mannschaft helfen, weiterhin erfolgreich zu sein.“

𝐌𝐨𝐡𝐚𝐦𝐞𝐝 𝐎𝐮𝐞𝐝𝐫𝐚𝐨𝐠𝐨 𝐛𝐢𝐧𝐝𝐞𝐭 𝐬𝐢𝐜𝐡 𝐥𝐚𝐧𝐠𝐟𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐠 🤝



Der 21-Jährige unterschreibt einen neuen Vertrag beim CASHPOINT SCR Altach.



Fotocredit: SCR Altach