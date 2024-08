Das Top-Spiel der 5. Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 steht zweifelsohne am kommenden Sonntag (17:00 Uhr (Ligaportal-LIVETICKER) im Allianz Stadion auf dem Programm. Tabellenführer und UEFA Champions-League-Starter FC Red Bull Salzburg gastiert beim SK Rapid in Hütteldorf, rund 19.000 Tickets waren bis zum frühen Nachmittag bereits abgesetzt. Schiedsrichter ist der Oberösterreicher Stefan Ebner. Interwetten schenkt dir für dieses Spiel eine 20 (!) € Freebet (nur für Neukunden) mit dem Bonuscode SCRRBS24

„Die Nacht nach dem gestrigen Europacupmatch war schwierig, wenig Schlaf und viel Nachdenken"

Für die Mannschaft um Kapitän Matthias Seidl ist es bereits das 12. Pflichtspiel seit 25. Juli, ehe es aufgrund der angesetzten Termine für die Nationalteams in einige pflichtspielfreie Tage gehen wird.

Nach dem hochspannenden 2:2 im UEFA Europa League Play-off-Rückspiel gegen SC Braga und der damit verbundenen Qualifikation für die UEFA Conference League blickte Cheftrainer Robert Klauß am Freitag unmittelbar nach dem Training wie folgt zurück und vor allem nach vorne: „Die Nacht nach dem gestrigen Europacupmatch war schwierig, wenig Schlaf und viel Nachdenken prägten diese Stunden. Auch nach dem Aufstehen war ich immer noch enttäuscht, aber nachdem wir, Spieler, Trainer und Betreuer, wieder zusammengekommen sind und gemeinsam trainiert und gesprochen haben, sind wir alle wieder zuversichtlich. Wir haben am Wochenende schon wieder die Chance, vor unseren eigenen Fans gegen Salzburg ein gutes Match zu bestreiten und blicken auch der Auslosung der Conference League mit Vorfreude entgegen. Es ist trotz der gestrigen Enttäuschung wunderschön, dass wir im Herbst auf der europäischen Bühne aufspielen können, und wir wandeln die gestrige Wut nun in positive Energie um.“



Personell kann der Coach mit dem im Europacup noch gesperrten Lukas Grgić wieder auf einen wichtigen Akteur zurückgreifen, Neuzugang Tobias Børkeeiet absolvierte am frühen Freitagnachmittag bereits seine erste Einheit mit den neuen Mannschaftskollegen. Wie angekündigt werden allerdings die Stürmer Noah Bischof und Furkan Dursun am Sonntag noch nicht einsatzbereit sein.

"In Salzburg wurde eine gewisse Aufbruchsstimmung entfacht"

Über die Salzburger sagt Robert Klauß: „Man merkt, dass in Salzburg mit dem neuen Trainer eine gewisse Aufbruchsstimmung entfacht wurde und die Qualifikation für die Champions League über zwei Play-off-Spiele ist ein weiteres Zeichen, dass dort wieder sehr viel Qualität vorhanden ist. Sie haben einige neue Spieler, bringen viel Leidenschaft, Intensität und Dynamik auf den Rasen und haben im Vergleich zur Vorsaison eine etwas veränderte Grundordnung. Die Salzburger haben sich verdient für die Champions League qualifiziert und ich freue mich, dass aus unserer Liga nun zwei Klubs in der europäischen Königsklasse sowie der LASK und wir in der Conference League vertreten sind. Das ist wichtig für den Stellenwert des österreichischen Fußballs und vier Vereine haben die Chance, viele Punkte für die Länderwertung zu holen. Salzburg ist auf alle Fälle in einer extrem guten Form und sie sind am Sonntag wahrscheinlich der aktuell schwerstmögliche Gegner für uns, aber wir spielen daheim und freuen uns auf das Match."



Das letzte Duell im Allianz Stadion endete im Mai mit einem 2:0-Heimsieg für Grün-Weiß und beendete eine Durststrecke von 22 sieglosen Pflichtspielen der Rapid-Profimannschaft gegen die Mozartstädter. Tickets sind wie gewohnt auch am Samstag zu den bekannten Öffnungszeiten im Fancorner im Allianz Stadion sowie im Fanshop im Stadion Center (1020 Wien) ebenso erhältlich wie rund um die Uhr online unter rapidshop.at!

Die letzten Bundesliga-Duelle gegen den SK Rapid

05.05.2024 Rapid Wien – FC Red Bull Salzburg 2:0 (0:0)

07.04.2024 FC Red Bull Salzburg – Rapid Wien 1:1 (0:0)

09.12.2023 Rapid Wien – FC Red Bull Salzburg 0:1 (0:1)

03.09.2023 FC Red Bull Salzburg – Rapid Wien 2:0 (2:0)

07.05.2023 FC Red Bull Salzburg – Rapid Wien 2:1 (1:0)

26.04.2023 Rapid Wien – FC Red Bull Salzburg 1:1 (1:1)

05.03.2023 Rapid Wien – FC Red Bull Salzburg 2:4 (1:1)

18.09.2022 FC Red Bull Salzburg – Rapid Wien 1:1 (1:1)

15.05.2022 Rapid Wien – FC Red Bull Salzburg 0:1 (0:0)

03.04.2022 FC Red Bull Salzburg – Rapid Wien 2:1 (1:0)

11.02.2022 Rapid Wien – FC Red Bull Salzburg 1:2 (1:0)

19.09.2021 FC Red Bull Salzburg – Rapid Wien 2:0 (0:0)

12.05.2021 FC Red Bull Salzburg – Rapid Wien 2:0 (1:0)

11.04.2021 Rapid Wien – FC Red Bull Salzburg 0:3 (0:1)

21.02.2021 FC Red Bull Salzburg – Rapid Wien 4:2 (1:0)

08.11.2020 Rapid Wien – FC Red Bull Salzburg 1:1 (0:1)

24.02.2020 Rapid Wien – FC Red Bull Salzburg 2:7 (1:4)

03.06.2020 FC Red Bull Salzburg – Rapid Wien 2:0 (1:0)

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at