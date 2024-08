Drei Jahre stand Tobias Koch beim FC Blau-Weiß Linz unter Vertrag, schaffte mit den Oberösterreichern in 2023 den Aufstieg und absolvierte 83 Pflichtspiele für die Stahlstädter. Im Sommer wechselte der 23-jährige Mittelfeldspieler zur Austria Klagenfurt, wurde auf Anhieb zur Stammkraft bei den Violetten. Am Samstag in Runde 5 der ADMIRAL Bundesliga (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) hat der Steirer im Wörthersee-Stadion ein Rendezvous mit der „alten Liebe“ – und kennt das Rezept, um hinterher als Sieger vom Platz zu gehen.

„Da gilt es, als Einheit zusammenzustehen, kompakt zu verteidigen"

„Ich gehe davon aus, dass von Blau-Weiß Linz eine sehr große Wucht auf uns zukommen wird. Da gilt es, als Einheit zusammenzustehen, kompakt zu verteidigen, die Zweikämpfe anzunehmen und mit dem Ball gute, mutige Lösungen zu finden. Wenn wir die Leistungen der vergangenen Wochen bestätigen, dann haben wir auf jeden Fall die Chance, wieder anzuschreiben“, blickt Tobias Koch voraus.

Die Blau-Weißen haben einen tollen Start in die Saison 2024/25 hingelegt, feierten Heimsiege über Austria Wien (1:0) und zuletzt SK Rapid (3:0), teilten auswärts mit Austeiger Grazer AK (2:2) die Punkte und steckten nur beim FC Red Bull Salzburg (1:5) eine Niederlage ein. Nach vier Runden belegt das Team von Cheftrainer Gerald Scheiblehner mit sieben Zählern den dritten Platz, die Waidmannsdorfer (4) halten auf Rang acht.

Kämpferherz Tobias Koch geht keinem Zweikampf aus dem Wege und spielte in seiner Linzer Zeit bei den Blau-Weißen auch schon mal mit "Brummschädel". Die beiden Vorjahresduelle zwischen Austria Klagenfurt und den Stahlstädtern endeten mit 0:0 in Linz und einem 2:0-Heimsieg der Pacult-Elf.

„Wir zeigen viel Leidenschaft und Kampfgeist"

„Die Entwicklung stimmt bei uns, wir sind auf einem sehr guten Weg, zeigen viel Leidenschaft und Kampfgeist. Natürlich passen die Automatismen noch nicht ganz zusammen, weil wir eine neu zusammengestellte Mannschaft sind. Das braucht Zeit, aber daran arbeiten wir hart im Training und das wird von Spiel zu Spieler besser werden“, betont Koch, der in allen sechs Pflichtspielen zur Startelf von Peter Pacult zählte.

Nach einer enttäuschenden Vorstellung zum Auftakt im Kärntner Derby beim Wolfsberger AC (1:4) zeigte die Leistungskurve nach oben, im Duell mit den SK Rapid (1:1) erkämpfte die Austria ein Remis, Sturm Graz (0:2) musste man sich höchst unglücklich geschlagen geben, ehe bei der WSG Tirol (1:0) am Innsbrucker Tivoli der ersehnte erste Dreier eingefahren werden konnte.

„Der Sieg in Tirol war sehr wichtig, besonders für den Kopf, weil es endlich gelungen ist, dass wir uns mit einem Erfolg belohnt haben. Die Aufgabe im ÖFB-Cup in Siegendorf haben wir souverän gelöst, das gibt Selbstvertrauen und sorgt sicher für einen Extra-Push, um auch die nächsten Spiele auf unsere Seite zu ziehen“, zeigt sich Koch zuversichtlich.

„Vorfreude auf das Duell mit Blau-Weiß ist bei mir schon sehr groß"

Nun trifft der Taktgeber erstmals mit der Austria auf seinen Ex-Klub, für den der Rechtsfuß drei Jahre spielte. Mit den Linzern gelang ihm der Sprung ins Oberhaus. Hier feierte Tobias Koch sein Bundesliga-Debüt, entwickelte sich zum Leistungsträger, ehe der 1,80 Meter-Mann den Entschluss fasste, den nächsten Karriereschritt in Kärnten zu setzen.

„Die Vorfreude auf das Duell mit Blau-Weiß ist insbesondere bei mir schon sehr groß. Es spielen noch viele alte Kollegen dort, mit denen ich trotz meines Wechsels nach Klagenfurt fast täglich in Kontakt stehe. Es war eine schöne und mit dem Bundesliga-Aufstieg auch erfolgreiche Zeit, daher ist dieses Match sicher etwas Besonderes für mich“, sagt Koch.

Sonderschicht für das Pacult-Team

Nach dem Freitags-Training legten Koch & Co. im übrigen noch eine Sonderschicht ein. Der „Viola Kids Club“ hatte sich die Einheit angeschaut, hinterher wurden Foto- und Autogrammwünsche der kleinen Fans erfüllt. Dann richtete sich der Fokus auf die Herausforderung im Wörthersee-Stadion am morgigen Samstag gegen den FC Blau-Weiß Linz.

Allen Kärntner Violetten ist bewusst, dass es eine hohe Hürde zu überwinden gilt gegen den derzeit Überraschungs-Dritten, ein Rang der in den vergangenen Jahren vom Linzer Erzrivalen LASK "zementiert" schien. Nur die beiden Champions-League-Teilnehmer FC Red Bull Salzburg und SK Sturm Graz erwischten einen besseren Start in die Saison. Die Austria hält mit vier Zählern auf Rang acht, würde aber bei einem Sieg mit den Oberösterreichern gleichziehen.

„Mit Linz kommt ein Gegner, der einen Höhenflug und mit dem klaren Sieg zuletzt über den SK Rapid viel Selbstvertrauen getankt hat. Aber dennoch ist es unser Ziel, das Spiel zu gewinnen. Dafür müssen wir als Mannschaft sehr kompakt auftreten und clever sein, um nicht in Konter zu laufen. Denn Blau-Weiß verteidigt gut und lebt von einem schnellen Umschaltspiel nach vorne“, sagt Chefcoach Peter Pacult.

„Entwicklung der Mannschaft stimmt, die Kurve zeigt nun langsam nach oben"

Nach dem durchwachsenen Auftakt mit nur einem Punkt aus den ersten drei Partien feierten die Waidmannsdorfer zuletzt zwei Erfolge hintereinander. Erst fuhren sie einen Dreier bei der WSG Tirol (1:0) ein, dann setzten sie sich in der zweiten Runde des ÖFB-Cups überzeugend beim Drittligisten ASV Siegendorf (5:0) durch.

„Die Entwicklung der Mannschaft stimmt, die Kurve zeigt nun langsam nach oben. Es war auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir in Tirol den ersten Sieg in der Bundesliga einfahren konnten und auch souverän ins Pokal-Achtelfinale eingezogen sind. Jetzt gilt es, daran anzuknüpfen und die nächsten Schritte zu machen. Es ist aber klar, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben, bis nach dem riesigen Umbruch im Sommer alles wieder zusammenpasst“, so Pacult.

Die personelle Situation hat sich im Vergleich zur Vorwoche nicht verändert. Iba May (krank) und US-Stürmer Sebastian Soto (Knieverletzung) fallen aus. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Kapitän Thorsten Mahrer, der am Freitag weiterhin nur individuell trainierte. Ansonsten stehen alle Profis zur Verfügung.

Tickets für das Match in der fünften Runde der ADMIRAL Bundesliga 2024/25 sind am Freitag bis 19 Uhr in der Austria-Geschäftsstelle sowie rund um die Uhr im Online-Shop erhältlich. Die Tageskassen am Wörthersee-Stadion öffnen um 11 Uhr (Süd) oder 14 Uhr (Nord, West und Gäste).

