Abhaken, weitermachen: Schon am Tag nach der bitteren Last-Minute-Niederlage im Play-off der UEFA Europa League gegen den FCSB Bukarest galt der Fokus beim LASK der nächsten Aufgabe in der ADMIRAL Bundesliga. Die Linzer empfangen in Runde 5 am Sonntag (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) den Wolfsberger AC in der Raiffeisen Arena. Bei den Lavanttalern schwingt seit diesem Sommer zum zweiten Mal Dietmar Kühbauer das Trainerzepter. Der 53-jährige Burgenländer war von Mai 2022 bis Juni 2023 Cheftrainer der Athletiker. Nachfolgend STATEMENTS aus dem Linzer Lager, auch zur Conference League-Auslosung.

Kräfte bündeln und gemeinsam aus der Negativ-Spirale rauskommen gilt es jetzt für die LASKler gegen Didis bissige Wölfe.

Drei Bundesliga-Niederlagen in Folge - beide Heimspiele verloren

Trotz einer Reihe von aussichtsreichen Möglichkeiten, die man ungenutzt ließ oder nicht gut zu Ende spielte, verpasste der LASK in Bukarest bei der 0:1-Niederlage durch ein Tor in letzter Minute den Einzug in die Europa League. Nach der Rückkehr aus der rumänischen Hauptstadt am Freitagnachmittag galt es jedoch, dieses Spiel unverzüglich abzuhaken, um sich der bestmöglichen Vorbereitung auf das Duell mit dem WAC zu widmen.

In dieser Begegnung wollen die Linzer nach drei Bundesliga-Niederlagen in Folge (darunter zwei daheim gegen den SCR Altach und FC Red Bull Salzburg) alles daransetzen, wieder auf die Erfolgsspur zurückzukehren und mit einer guten Leistung für Punktezuwachs zu sorgen. Die Gesamtbilanz gegen die Kärntner spricht jedenfalls für den LASK: In 22 Duellen in der höchsten Spielklasse, die allesamt seit 2017 über die Bühne gingen, verließen die Athletiker bei drei Remis zwölfmal als Sieger das Feld.

In den vergangenen vier Jahren gelang es jeweils einem Team, alle Saisonduelle für sich zu entscheiden. Zweimal war dies beim LASK der Fall, 2020/21 konnten sogar vier Begegnungen gewonnen werden. Den höchsten vollen Erfolg fuhren die Schwarz-Weißen im August 2022 beim 5:1 im Lavanttal ein. In der Vorsaison gewannen allerdings die Wolfsberger beide Partien im Grunddurchgang: 2:1 am 30. September 2023 daheim und mit 1:0 am 24. Februar ´24 durch ein frühes Elfmetertor (14.) von ÖFB-Teamspieler Thierno Ballo, der aus der LASK-Jugend stammt, auf der Linzer Gugl.

Bei den Lavanttalern, die bisher in dieser Saison beide Auswärtsspiele verloren haben, wurde unter der Woche der erfahrene Torjäger Markus Pink verpflichtet und aus Deutschland nach Österreich zurück geholt.

„Wir müssen endlich beginnen, Tore zu schießen"

LASK-Cheftrainer Thomas Darazs: „Wir müssen endlich beginnen, Tore zu schießen, damit wir Spiele gewinnen können. Wir erwarten einen sehr motivierten Gegner, der sich unsere letzten Spiele sicher genau angesehen hat. Es gilt aber, auf unser Spiel zu schauen und uns darauf zu fokussieren, wie wir am besten in den Strafraum kommen und Tore erzielen können.“

LASK-Kapitän Philipp Ziereis: „Wir befinden uns in keiner einfachen Phase, im Moment laufen die Spiele etwas gegen uns. Es bleibt aber gar keine Zeit, darüber groß nachzudenken, der Fokus wird nun auf das Spiel gegen Wolfsberg gelegt. Das ist der Vorteil, dass wir jetzt einfach weitermachen müssen. Wir müssen noch enger zusammenrücken, alles aus uns herausholen, körperlich an die Grenzen gehen und unser Herz auf dem Platz lassen. Dann können wir hoffentlich mit unseren Fans im Rücken drei Punkte holen.“

Es fehlen: Lawal, Zulj, Smolcic, Ljubic, Mustapha, Flecker, Entrup, Andrade.

Interessante Reise für Trainer Thomas Darazs mit dem LASK nach Florenz, wenn die Athletiker in diesem Herbst wieder vom Flughafen Linz-Hörsching abheben.

LASK trifft auf Vorjahresfinalist Fiorentina

Nach der Auslosung am Freitagnachmittag in Monaco kennen die Linzer, die aus Topf eins gezogen wurden, ihre sechs Gegner für die neue Ligaphase der UEFA Conference League, die von Oktober bis Dezember ausgetragen wird. In der heimischen Raiffeisen Arena treten die Athletiker gegen Djurgardens IF, Cercle Brügge sowie Vikingur Reykjavik an, gegen AC Fiorentina, Olimpija Ljubljana und FK Borac muss der LASK auswärts ran. Die Top acht qualifizieren sich fix für das Achtelfinale, die Mannschaften auf den Plätzen neun bis 24 spielen in einem Play-off um das Weiterkommen.

Nur gegen eines dieser sechs Teams hat der LASK bereits ein Pflichtspiel in der Vergangenheit absolviert. Auf den zwölffachen schwedischen Champion Djurgardens IF traf man in der Gruppenphase des UEFA Intertoto Cups im Jahr 1996. Damals gewannen die Athletiker durch zwei Treffer von Christoph Westerthaler mit 2:0. Den prominentesten Namen bringt der zweifache italienische Meister und sechsfache Pokalsieger AC Fiorentina mit, der in der vergangenen Saison bis ins Finale der Conference League vorstieß.

„...dort wollte ich immer schon mal spielen"

Auch die weiteren Gegner dürfen einige Titel ihr Eigen nennen: Cercle Brügge gewann dreimal die belgische Meisterschaft, Reykjavik krönte sich in Island siebenmal zum Titelträger, Ljubljana ebenfalls siebenmal in Slowenien und Borac sicherte sich in der Vorsaison zum dritten Mal den Meistertitel in Bosnien und Herzegowina.

Den genauen Spielplan inklusive der Beginnzeiten wird die UEFA bis Samstagabend bekanntgeben. Informationen zum Ticketvorverkauf für die Heimspiele des LASK sowie zu den Auswärtsreisen folgen zeitnah.

Spieltermine: 3. Oktober, 24. Oktober, 7. November, 28. November, 12. Dezember, 19. Dezember

Cheftrainer Thomas Darazs: „Mit der Fiorentina haben wir ein wirklich sehr attraktives Los gezogen. Neben der großen Tradition sind sie im Vorjahr immerhin im Finale gestanden, das wird ein sehr interessantes Spiel, dort wollte ich immer schon mal spielen. Cercle Brügge ist mir bestens bekannt, das ist mit Sicherheit das schwierigste Los aus Topf 4. Wir werden alles daransetzen, um den LASK würdig zu vertreten.“

