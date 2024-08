Pepijn Lijnders, seit diesen Sommer Cheftrainer beim FC Red Bull Salzburg, bedient sich einmal mehr bei seinem langjährigen Ex-Klub FC Liverpool. Was bereits vor ein paar Tagen - wir berichteten - spekuliert, ist nun offiziell: Stefan Bajčetić wechselt von den Reds zu den Roten Bullen. Wie der amtierende Vizemeister vermeldet, unterschreibt der 19-jährige Spanier einen Leihvertrag bis zum Saisonende. Bereits zuvor hatten die Salzburger den gleichaltrigen Engländer Bobby Clark verpflichtet. Der zentrale Mittelfeldspieler wartet derzeit noch auf seine Spielberechtigung. Siehe auch SOMMER-TRANSFERS der ADMIRAL Bundesliga.

„Bringt enorm hohe Spielintelligenz mit und ist variabel einsetzbar"

Der defensiv flexibel einsetzbare spanische U21-Teamkicker Stefan Bajčetić spielt seit knapp vier Jahren für die Reds. Der Spanier, der auch die serbische Nationalität hat, kam dort anfangs im Nachwuchs zum Einsatz. Mittlerweile kann der Rechtsfuß auf 22 Partien für die Profis des FC Liverpool zurückblicken.

Sportdirektor Bernhard Seonbuchner: „Wir freuen uns sehr über diesen Transfer, auch weil wir uns dabei gegen große Konkurrenz durchsetzen konnten. Das zeigt ein wenig unseren Stellenwert, wenn es um die Weiterentwicklung von Talenten geht. Stefan ist ein Spieler, der eine enorm hohe Spielintelligenz mitbringt und variabel einsetzbar ist. Ich bin überzeugt, dass er uns ebenso weiterhelfen wird, wie auch wir gut für seine persönliche Entwicklung sein werden.“

Stefan Bajčetić: „Ich bin sehr glücklich, jetzt für den FC Red Bull Salzburg zu spielen. Mein Ziel ist es, dazu beizutragen, dass wir gemeinsam viele Erfolge feiern. Ich möchte die Meisterschaft gewinnen und mit meinem neuen Team auch in der Champions League aufzeigen. Ein wichtiger Grund für meinen Wechsel ist, dass man in Salzburg schon seit vielen Jahren auf junge Spieler setzt, die dann ihren Weg machen, der Klub hat viel Potenzial. Dafür ist Pep Lijnders, den ich ja von Liverpool kenne und schätze, der perfekte Trainer. Auf all das freue ich mich!“

Daten

Geboren: 22. Oktober 2004 in Vigo/Spanien

Größe: 1,85 m

Letzter Klub: FC Liverpool

Position: Mittelfeld, Innenverteidigung

OFFIZIELL: Stefan Bajcetic wechselt von @LFC zum FC Red Bull Salzburg! Der 19-jährige Spanier unterschreibt einen Leihvertrag bis zum Saisonende. 🤝 pic.twitter.com/NKolBEKSfL — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) August 30, 2024

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg by Getty