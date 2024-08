Kaum hat der FC Red Bull Salzburg seine sechste Teilnahme in der UEFA-Champions-League gesichtert, kommt nochmal richtig Bewegung rein in das Transferkarussel bei den Roten Bullen. Erst am heutigen Nachmittag die Verpflichtung vom 19-jährigen Spanier Stefan Bajčetić - siehe Beitrag - nun am Abend der Abgang von Roko Šimić. Was allerdings in den letzten Wochen die "Spatzen" bereits von den Dächern der Mozartstadt "pfiffen". Während Bajčetić von der Insel kommt, wechselt der 20-jährige Kroate nun dorthin. Doch nicht wie mal spekuliert zum AFC Sunderland, sondern zu Cardiff City in die 2. Liga in England.

„Haben damit eine für beide Seiten gute Lösung gefunden"

Roko Šimić verlässt damit den FC Red Bull Salzburg nach gut drei Jahren. Der in Mailand geboren Kroate und Sohn von Ex-Profi Dario Šimić kam im Sommer 2021 zu den Roten Bullen, wo der Stürmer und Rechtsfuß letztlich in 54 Partien (7 Tore, 3 Assists) zum Einsatz kam und dabei zwei Meistertitel und einen Cup-Sieg erringen konnte.

Weitere Stationen während dieser Zeit waren Einsätze als Kooperationsspieler für den FC Liefering (24 Spiele, 19 Tore, 3 Assists), in der Salzburger UEFA Youth League-Mannschaft (mit 7 Treffern Schützenkönig des Bewerbs 2021/22) sowie als Leihspieler beim FC Zürich (16 Matches, 4 Tore, 1 Vorlage).

Sportdirektor Bernhard Seonbuchner meint zu diesem Wechsel: „Ich denke, dass wir damit eine für beide Seiten gute Lösung gefunden haben. Roko hat in neuer Umgebung die Chance, sich zu etablieren und zu vielen Einsätzen zu kommen. Wir wünschen ihm dabei alles Gute und viel Erfolg!“

